Pedro Acosta es quinto y Aldeguer sorprende en su regreso al Mundial

En una jornada marcada por la lluvia, el Campeonato del Mundo inició la segunda prueba de la temporada en Brasil, donde Pedro Acosta defiende el liderato en MotoGP y Fermín Aldeguer regresa tras la grave lesión que sufrió en enero. Y ambos se clasificaron directamente para la Q2 al acabar en el ‘top 10’ de la categoría tras dos sesiones donde el piloto de La Ñoña sorprendió por su buen estado de forma. «Me cuesta menos ir sobre la moto que andar», dijo el compañero de Álex Márquez en el box del Team Gresini.

Acosta acabó en la quinta posición en unos entrenamientos que dominó el francés Johan Zarco (1:21.25), experto en condiciones de mojado. La segunda plaza fue para Marc Márquez, mientras que el turco Toprak Razgatlioglu, debutante este año, se colocó en la tercera. ‘El Tiburón’ acabó con un registro de 1:21.75. Muy cerca, pese a su inactividad y estar mermado físicamente, acabó Alderguer, con 1:21.88, quien sorprendió a a todos. Ambos, por tanto, pasaron directamente a la Q2, que les permitirá buscar una buena posición en parrilla de cara a la carrera al sprint, que dará comienzo a las siete de la tarde.

Antes, el nublado día en Autódromo Ayrton Senna comenzó positivamente para el líder del Mundial en la sesión inaugural. Acosta, con un registro de 1:26.688 sobre una pista húmeda, fue el más rápido. Y Fermín Aldeguer también avisó. El murciano acabó octavo con 1:27.576, justo por delante de Pecco Bagnaia.

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Quiles y Carpe, lejos en Moto3

En Moto3, el día comenzó bien para Máximo Quiles y Álvaro Carpe, segundo y sexto en el primer entrenamiento, pero no así en el segundo, cuando arreció la lluvia sobre el circuito. Quiles cayó hasta la decimocuarta plaza, con un tiempo de 1:31.138, mientras que Carpe concluyó decimonoveno con 1:31.880. Esta sábdo, en la FP2, buscarán la clasificación para la Q2, aunque para ello tendrán que acabar entre los catorce primeros, algo al alcance de ambos, que fueron segundo y cuarto en la prueba que abrió el campeonato.