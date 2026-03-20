Mariano García, ante su primera gran prueba internacional en los ‘milqui’

Mariano García García ha comenzado en 2026 a preparar 2028. Después de triunfar en los 800 metros lisos, donde se dio a conocer a nivel mundial, ha dado el salto a los 1.500 metros lisos definitivamente. Y lo ha hecho dominando el calendario español -se proclamó campeón nacional con solvencia- y estableciendo una mejor marca personal el pasado mes de febrero de 3:35.53. Esta tarde, en Polonia, afrontará por segunda vez un ‘milqui’ en un Mundial, distancia que ha dado grandes leyendas al atletismo español, en las semifinales del Campeonato del Mundo que se disputa hasta el domingo en Polonia.

El atleta de Fuente Álamo ha realizado un gran invierno. Y quiere darle continuidad hoy en unas semifinales programadas para las 18:54 horas. Se celebrarán tres series, en las que García buscará un sitio entre los doce elegidos para la final del domingo por la tarde (18:38).

El murciano ha llegado al campeonato con la trigésimo quinta marca mundial del año y decimonovenao entre los participantes. El luso Isaac Nader, el francés Azzedine Habz, el neerlandés Samuel Chapple, el italiano Federico Riva y el irlandés Andrew Coscoran, ante la ausencia de los estadounidenses Cole Hocker, que competirá en 3.000, y Hobbs Kessler son los grandes candidatos a luchar por las medallas.

El objetivo de ‘La Moto’ es llegar a la final en su segunda experiencia con la selección española como atleta de 1.500 metros lisos. Ya participó el año pasado en China, donde acabó octavo, aunque después, en la temporada de verano, se decantó de nuevo por los 800.

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A su favor cuenta con el bagaje acumulado en su anterior distancia, donde fue campeón mundial en Belgrado 2022, y que afronta su cuarta participación bajo techo, en los que ha estado en todos en las finales -fue quinto en Glasgow 2024 y octavo en China, pero en este último caso en 1.500-.