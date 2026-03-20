Atletismo
Mariano García, a la final del Mundial con un triunfo incontestable
El atleta de Fuente Álamo gana su serie semifinal con un tiempo de 3:38.19
Mariano García estará el domingo en la final de 1.500 metros lisos del Campeonato del Mundo en pista cubierta que se disputa en Polona. En su primera temporada centrado exclusivamente en los ‘milqui’, el atleta de Fuente Álamo logró la clasificación con un triunfo incontestable en la tercera serie de semifinales. Solo pasaban los tres primeros de cada una, pero el murciano evitó todo el suspense con un tiempo de 3:38.19.
Tenía duros rivales en su eliminatoria el campeón de España en Valencia. De hecho, no era el favorito, pero desarrolló una carrera tácticamente perfecta. Con la decimonovena marca entre los participantes, el pupilo de Gabi Lorente quiso mandar desde el principio. Fue el francés Le Grix quien se puso en primera instancia al frente del grupo, marcando un ritmo cómodo. Mariano, siempre bien situado y con un final explosivo, se mantenía en la segunda plaza. Pero al noruego Moe Berg no le interesaba al marcha impuesta y decidió realizar un ataque. Otra vez, el murciano se mantuvo a su estela, pero cuando restaban quinientos metros para el final, ‘La Moto’ decidió meter una marcha más para antes de iniciar la última vuelta a la pista polaca, marcharse definitivamente para cruzar la línea de meta en solitario.
El de Cuevas de Reyllo, que demostró estar en un gran estado de forma en su estreno en el campeonato y se convirtió en el finalista con mejor marca en las semifinales, estará el domingo en la gran final, donde también habrá otro español, Carlos Sáez. El italiano Federico Riva, el australiano Adam Spercer, el estadounidense Nathan Green, el portugués Isaac Nader, el sueco Samuel Pihlström, el francés Titouan Le Grix y el neerlandés Samuel Chapple serán los rivales a los que tendrá que batir ‘La Moto’ en búsqueda de otra medalla en un Campeonato del Mundo, que será la primera en 1.500 metros después de lograrlo en 800.
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