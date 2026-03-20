Fútbol
Íñigo Vélez: "Tenemos equipo para romper esa racha sin marcar"
El entrenador del FC Cartagena analiza a su equipo antes del choque frente al Atlético Madrileño
Se mide el FC Cartagena al Atlético Madrileño el sábado (18.30 horas) y en la mañana de este viernes ha analizado el técnico albinegro, Íñigo Vélez, el momento que vive su equipo. "Estamos mejorando en nuestra idea de juego y tenemos ganas de que llegue el partido", ha comentado en primera instancia.
El entrenador vasco ha tratado la sequía goleadora que vive el Cartagena. "En el último partido generamos mucho a nivel ofensivo. Tuvimos ocasiones claras, pero no pudimos materializar", ha repasado. "Defensivamente, el equipo está muy bien, pero hay que materializar porque tenemos equipo para romper esa racha sin marcar. Cuando empiecen a marcar no vamos a parar. Sólo falta esa pizca de suerte", ha asegurado.
A pesar de la gran sequía, que se alarga ya tres jornadas, Vélez está contento con los suyos. "Todo el equipo va a mejor. Cada vez somos más reconocibles y estoy más contento pese a no marcar. Me gusta el volumen de ocasiones y esa es la idea", ha destacado.
Sobre el rival, el filial rojiblanco, Íñigo Vélez ha expresado que "están haciendo un gran año que viene de la continuación del pasado" y que han firmado "jugadores con bagaje" a los que hay que tener en cuenta. "Sus números están ahí. Su zona de ataque, sobre todo los extremos, está a un nivel muy alto. Hacen transiciones rápidas por fuera y tienen gol. Es su arma más peligrosa", ha expresado.
Por último, el técnico vasco no ha querido valorar lo que supondría una victoria a nivel clasificatorio. "Todos los partidos son importantes. Sólo planteamos el siguiente partido y en este caso es un encuentro bonito, complicado, pero salimos siempre a ganar", ha concluido el entrenador del FC Cartagena.
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