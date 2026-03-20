El Cartagena entra en la Zona Luis Aragonés: 10 finales por el play off

El Sabio de Hortaleza lo repetía una y otra vez: las ligas no se ganan en octubre, se ganan en primavera. Luis Aragonés tenía razón entonces y la sigue teniendo ahora. La Primera Federación, Grupo II, acaba de entrar en esa zona sagrada a la que el fútbol español rinde homenaje con su nombre: los últimos diez partidos, el momento en que la temporada se decide de verdad.

Y el FC Cartagena llega a esta cita con el calendario en un estado que mezcla la discreción de los números con el optimismo de la racha. Noveno en la tabla, sí, pero con el quinto puesto (el último billete para el play off de ascenso) apenas a dos puntos de distancia.

La racha defensiva que da alas

No llega el Cartagena herido a esta recta final. Llega en una racha de cinco partidos sin conocer la derrota, los tres últimos saldados con empates que, si bien no colman las aspiraciones, revelan un equipo que ha encontrado una solidez defensiva notable. La portería albinegra ha permanecido imbatida en los últimos encuentros, una fortaleza que se convierte en el principal activo con el que afrontar estos diez finales.

El debe del equipo es claro y los propios números lo denuncian sin piedad: la faceta ofensiva necesita despertar. El Cartagena ha de dar un paso adelante en la generación de peligro, especialmente cuando juega fuera de casa, donde su rendimiento ha resultado pobre a lo largo de toda la temporada. Solo 15 puntos cosechados como visitante evidencian que el gran trabajo está por hacer lejos del Cartagonova.

¿Play off más barato?

El análisis histórico ofrece uno de los datos más llamativos de este tramo final. En las últimas temporadas en Primera Federación, la barrera para colarse en el playo ff se ha situado habitualmente en torno a los 60 puntos. En el análisis del pasado martes explicamos en este diario que con la tendencia de las últimas seis jornadas se llegaría a esa cifra, pero no en la media de todo la temporada. Este curso, sin embargo, todos los indicadores apuntan a que esa cifra podría bajar de forma significativa.

El repaso histórico de las últimas cuatro temporadas en Primera Federación dibuja una tendencia clara. En 2021-22, el Atlético Baleares era quinto con 44 puntos en la jornada 28 y el playoff se cerró con 58, un margen de 14 puntos por sumar. Al año siguiente, el Barça Athletic ocupaba esa misma posición con 45 puntos y la barrera subió hasta los 60. La temporada 2023-24 fue la más exigente de todas: el quinto también llegaba a la jornada 28 con 45 puntos, pero el playoff se encareció hasta los 62, convirtiéndose en el más caro de la serie. El curso pasado la cifra bajó de nuevo a 58, con el quinto clasificado en 41 puntos al llegar a este tramo. Este año, el Teruel ocupa esa quinta plaza con 42 puntos, y todos los indicadores apuntan a que el playoff podría resolverse en torno a los 57 puntos, lo que lo convertiría en el más barato de la historia reciente de la categoría.

Paso adelante como visitante

El Cartagena tiene otro aliado en este tramo final: el calendario. Y más concretamente, el calendario en casa. El Cartagonova acogerá a rivales que, sobre el papel, están al alcance del equipo: Sanluqueño, Nástic, Antequera, Alcorcón y Betis Deportivo. De todos ellos, solo el Antequera supera en clasificación al conjunto albinegro, y por apenas un punto. Un feudo que el Cartagena debe convertir en fortaleza inexpugnable.

El Atlético Madrileño ocupa el segundo puesto de la clasificación, pero su comportamiento en casa lo sitúa como el undécimo equipo más fuerte en su propio feudo. Un dato que convierte esa visita en una oportunidad que el Cartagena no puede desaprovechar.

Las salidas a Torremolinos, Elda, Algeciras e Ibiza son los verdaderos exámenes del calendario. Si el equipo de Íñigo Vélez quiere hacer historia y meterse en el play off, necesita rascar puntos lejos del Cartagonova de una manera que hasta ahora no ha logrado durante la temporada. Ese es, sin duda, el gran déficit a corregir.

El camino al play off pasa por tres palancas fundamentales. La primera, y más urgente, es mantener y profundizar esa solidez defensiva que el equipo está demostrando. No encajar goles es el punto de partida sobre el que construir.

La segunda es despertar ofensivamente. El Cartagena ha sido demasiado tímido en ataque durante largos tramos del campeonato, y en una fase decisiva como esta, los empates repartirán puntos pero no alcanzarán si no se acompañan de victorias contundentes en casa.

La tercera y más decisiva: dar un paso adelante lejos de su gente. Con solo 15 puntos fuera de casa, el equipo albinegro no puede aspirar al play off si no mejora radicalmente su rendimiento como visitante. Los tres puntos sumados en alguna de las salidas complicadas que le aguardan podrían ser la diferencia entre el sueño y la decepción.

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Luis Aragonés tenía razón. La Liga se decide en los últimos diez partidos. El Cartagena tiene los argumentos, la racha, la proyección y, sobre todo, el hambre de un equipo que sabe que el playoff está ahí, a dos puntos, esperando a que alguien se atreva a ir a buscarlo. La zona Aragonés ha comenzado. Y el cuadro albinegro tiene todo para protagonizarla.