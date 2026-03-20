Carlos Alcaraz-Joao Fonseca, en Miami: dónde verlo y a qué hora

Después de caer eliminado en las semifinales de Indian Wells ante Daniil Medvedev, Carlos Alcaraz vuelve hoy a las pistas, en esta ocasión en el Masters 1000 de Miami, donde el año pasado cayó en su estreno ante el belga David Goffin. El murciano se enfrentará por primera vez en su carrera al brasileño de 19 años Joao Fonseca en un duelo que ha despertado mucha expectación. Sí que se midieron en un partido de exhibición, pero no en un encuentro oficial.

El tenista de Río de Janeiro ha llegado a la segunda ronda después de eliminar en tres sets a Fabian Marozsan. Fonseca ocupa actualmente el puesto 39 de la ATP después de un inicio de 2026 con algunas dudas en su juego. En el Open de Australia cayó en su debut ante el estadounidense Spizzirri, mientras que en el ATP 250 de Buenos Aires tampoco pudo superar el primer encuentro al perder con el chileno Tabilo. Fue en Río de Janeiro donde sumó su primer triunfo del año, frente a su compatriota Monteiro, 208 del mundo, pero en octavos de final fue apeado por el peruano Ignacio Buse. En Indian Wells, sin embargo, ya empezó a mostrarse más seguro. Ganó en primera ronda al belga Collignon, al ruso Khachanov en segunda y al estadounidense Tommy Paul en tercera. En octavos de final no pudo con Jannik Sinner.

Joao Fonseca, el nuevo fenomeno del tenis / ATP

En 2025 logró sus dos primeros títulos en el circuito. El primero fue a principios de año en Buenos Aires, y el segundo, casi al final, en Basilea, donde derrotó en la final al malagueño Alejandro Davidovich y en semifinales al mallorquín Jaume Munar.

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Dónde verlo y a qué hora

El encuentro se jugará en la pista principal de Miami no antes de las doce de la noche y se podrá ver por Movistar.