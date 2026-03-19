El Jimbee Cartagena y el sueño copero para completar su vitrina

Hay días en el calendario que pesan más que otros. Días en los que el resultado de una semana entera de trabajo, de sacrificio y de vestuario se concentra en cuarenta minutos de fútbol sala sin margen para el error. Días que llevas semanas o meses esperando. Hoy es uno de esos días para el Jimbee Cartagena. A las 18:00 horas, en el Palacio de los Deportes de Granada, con Teledeporte como testigo nacional, el conjunto dirigido por Duda pone el pie en los cuartos de final de la Copa de España con un rival de máxima exigencia enfrente: Inter Movistar. Un partido, un billete. Y desde la ciudad portuaria, la ilusión de que ese billete tenga fecha de vuelta el domingo, con el título bajo el brazo.

La Copa de España es, a estas alturas, una de las grandes asignaturas pendientes del Jimbee. Un club que ha demostrado en los últimos años ser la fuerza dominante del fútbol sala nacional tiene en este torneo la espina clavada que ningún otro título ha podido extraer. Por eso, cuando el sorteo cruzó los caminos cartagenero y madrileño en cuartos, la respuesta en el vestuario no fue de resignación sino de todo lo contrario. El Jimbee conoce bien a Inter. Y los números hablan.

Duda, entrenador del Jimbee Cartagena, en un tiempo muerto. / Prensa FC Cartagena

Hace exactamente un mes, el 17 de febrero, el Palacio de los Deportes de Cartagena fue escenario de una de esas tardes que no se olvidan. Los cartageneros barrieron a Inter Movistar por un inapelable 7 a 2 en los cuartos de final de la Copa del Rey, firmando una actuación de colección que les abrió las puertas de la Final Four de aquel torneo. Ese partido está en la memoria de todos, dentro y fuera del vestuario. Y aunque en el deporte los antecedentes no son garantía de nada, sí son combustible. Y hoy el Jimbee llega al duelo con el depósito lleno.

Duda podrá contar con prácticamente toda su plantilla. La única ausencia es la de Renato, baja desde la primera jornada de liga tras caer lesionado, aunque el brasileño se encuentra ya en el tramo final de su recuperación. El club tuvo un detalle especialmente emotivo con él: fue el propio Renato quien compareció ante los medios en la rueda de prensa previa al torneo, un gesto que dice mucho del ambiente que se respira en el grupo. Y hay un dato que añade aún más significado a ese protagonismo: Renato es el único jugador de la plantilla que puede presumir de haber ganado una Copa de España anteriormente. Sus compañeros tienen hoy la oportunidad de iniciar el camino para el domingo poder igualarle.

Los jugadores del Jimbee Cartagena tras el partido ante el Kairat. / Iván Urquízar

Este Jimbee tiene una capacidad demostrada para elevar su nivel cuando el partido manda, para encontrar su mejor versión precisamente cuando más se necesita. Los días grandes les sienta bien. Y hoy, sin duda, es un día grande.

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El sueño es alargar la estancia en el torneo hasta el domingo. Semifinales el sábado, final el domingo. Y con ella, la posibilidad de sellar un título que completaría el palmarés de un club que ya conoce el sabor de la Liga y de la Supercopa, pero que todavía espera su primera Copa de España. Hoy, ante Inter Movistar, arranca el camino. Y desde Cartagena, la afición, que estará en un número aproximado de 600 en las gradas, pide a su equipo lo que siempre ha dado cuando más importa: el mejor Jimbee. El de los días que no se olvidan.