Fermín Aldeguer recibe el ‘apto’ para el GP de Brasil

Buenas noticias. MotoGP recupera al único piloto lesionado de la parrilla. Fermín Aldeguer volverá a pista este fin de semana para enfrentarse al desconocido Autódromo Ayrton Senna de Goiânia. El piloto murciano se lesionó en pretemporada y se perdió tanto los test en Buriram y Sepang, como el primer fin de semana de carreras en suelo tailandés. No obstante, ya estará en pista durante el segundo fin de semana de carreras del curso.

Fue hace unas jornadas cuando el equipo Gresini confirmó que el murciano viajaría a Brasil con el equipo para poder disputar el GP, aunque entonces ya se indicaba que debería pasar el control médico de los especialistas del mundial el jueves, antes de que comenzase la acción en pista el viernes.

Y así ha sido finalmente, tal y como informó el campeonato. «Fermín Aldeguer ha pasado el control médico para competir este fin de semana», se puede leer en la publicación. La confirmación se produjo tan solo unas horas después de que las cámaras del campeonato lo grabasen llegando al circuito brasileño. «Es por precaución, porque al final del día estoy muy cansado, es mejor así», decía el murciano al ser preguntado por las muletas que le acompañaban.

«Si estoy aquí es que estoy bien», dijo Fermín Aldeguer ante los medios ayer, tal y como recoge ‘Motorsport’. «Voy paso a paso. Por cómo quedó el hueso, y por cómo me rompí, esperábamos volver en Qatar. Pero después de unas cuatro semanas de recuperación, pensé que llegar a Brasil era posible», dijo.

Es complicado para él saber en qué punto se encuentra exactamente. «Saber el nivel del cuerpo es complicado. Voy peor caminando que encima de la moto. Probé una Panigale, pero tengo que subirme a una MotoGP, que es más pesada y más rápida. Esta carrera es un ensayo para mí, pero evidentemente quiero hacerlo lo más adelante posible», apuntaba ante el citado medio.

En cuanto a la lesión, el murciano sufrió una dura caída el pasado mes de enero mientras entrenaba con una moto de calle en el Aspar Circuit de Valencia. Tuvo que pasar por quirófano para tratar la lesión en la diáfisis del fémur izquierdo y empezar un período de recuperación.

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Desde entonces han pasado casi dos meses, en los que ha trabajado para intentar acortar los plazos e incorporarse a la competición lo antes posible. Finalmente, será en Brasil cuando vuelva a las pistas. Su última sesión oficial fue el pasado 18 de noviembre de 2025, durante los primeros test de pretemporada 2026 que se realizaron en el Circuit Ricardo Tormo de Cheste, tras la disputa del Gran Premio de la Comunitat Valenciana.