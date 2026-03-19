ElPozo Murcia, a dejar atrás los fantasmas del pasado para escribir el futuro

La Copa de España ya está aquí. El Palacio de los Deportes de Granada ya está preparado para acoger esta trigésimo séptima edición de uno de los torneos más esperados en el panorama nacional. ElPozo Murcia tiene una espina clavada con esta competición, y espera sacársela este año. Los murcianos, que parten como cabeza de serie, debutan esta noche ante Jaén Paraíso Interior. El encuentro se podrá seguir a través de Teledeporte a partir de las 21:30 horas.

Los murcianos llevan una década sin levantar un título, y casi 16 años de la última vez que conquistaron la Copa de España. Ya va siendo hora de que el cuadro de Murcia vuelva a subirse a lo más alto de un podio. Su bagaje durante estos años en esta competición no ha sido nada bueno, disputando 8 finales, habiendo perdido todas ellas. Y tan solo hay dos equipos que han sido los culpables de esas derrotas: Barcelona e Inter Movistar.

Este año la cosa parece haber cambiado en ElPozo Murcia. La llegada, el pasado curso, de Josan González ha traído una estabilidad al equipo y, como él menciona mucho, una identidad. Eso sumado a la plantilla tan completa que han formado para esta temporada, los murcianos apuntan a lo más alto. De momento, lideran la clasificación, y de los 8 mejores de la primera vuelta, clasificados para la Copa de España, ElPozo Murcia parte como cabeza de serie.

Josan da instrucciones a sus jugadores en un entrenamiento. / Prensa ElPozo Murcia

El encuentro de esta noche ante Jaén es importante, sobre todo porque si no lo ganas, se acabó tu participación en la Copa de España, pero lo realmente importante empieza a partir del sábado en la semifinal. “La Copa realmente empieza el jueves, pero para pelear por un título hay que esperar al sábado”, comentó el técnico de ElPozo Murcia, Josan González.

Sin ninguna duda, el cuadro murciano llega en un gran estado de forma. Los de Josan González dejaron atrás esa dura eliminación en la Copa del Rey frente al Barcelona, y volvieron con más fuerza a la competición doméstica. Lo último fue la victoria ante Ferrol en el último test antes de mirar a Granada. En esa victoria los murcianos demostraron ese hambre por ganar, y dejaron claro que van a por todas. “El último partido refrenda un poco la línea que trae el equipo en lo que va de temporada, donde se ha afianzado el carácter de rendimiento que estamos teniendo de competición, y estamos preparados para el reto”, mencionó Josan González.

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Los jugadores de ElPozo durante un partido esta temporada en el Palacio. / Israel Sánchez

Sí puede ser que lo importante de la Copa de España empiece el sábado, pero primero hay que vencer en los cuartos de final. ElPozo Murcia tendrá que ponerse las pilas para derrotar a Jaén Paraíso Interior, al cual no ha ganado esta temporada. En el encuentro liguero de la primera vuelta, la cosa acabó con empate (2-2). El cuadro jienense llega a este torneo en séptima posición, y habiendo quedado en tablas en su último duelo frente a Manzanares. Hoy la situación es distinta; ambos equipos lucharán por hacerse con esa plaza en las semifinales y seguir soñando con la Copa de España. Sobre todo ElPozo Murcia, que ya va siendo hora de desempolvar las vitrinas del Palacio de los Deportes.