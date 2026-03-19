ElPozo Murcia se despide de la Copa de España a las primeras de cambio

ElPozo Murcia cae eliminado en la Copa de España ante Jaén (1-4). El cuadro murciano no terminó de demostrar esa identidad que tanto mencionaba su técnico, y vio cómo se le escapaba el segundo título de la temporada a las primeras de cambio. Un acertado Jaén consiguió pasar por encima de un ElPozo Murcia que se aferra a la liga, en una temporada en la que aspiraba a todo. Se le está nublando el cielo a los murcianos, después de perder otro título.

La hora de la verdad había llegado para ElPozo Murcia. Aunque su técnico dijese que el torneo arrancaba a partir del sábado, primero había que pasar los cuartos de final. Un torneo que el cuadro murciano llevaba sin ganar más de una década, después de que levantase su último título en 2010.

El encuentro comenzó como una batalla entre ambos conjuntos. Sabían que aquí no había segundas oportunidades y que tenían que dejarse todo sobre el parqué para poder hacerse con ese billete a las semifinales. Ninguno estaba dispuesto a ceder y arrancar el duelo por detrás en el marcador.

En ese momento llegó el experto en fallar en momentos clave. ElPozo Murcia estuvo flojo en defensa y Alan Brandi aprovechó para adelantar a los suyos. El jugador de Jaén dejó sentados a Dener y a Bebe, consiguiendo batir a Edu Sousa, firmando un golazo para estrenar el marcador.

Automáticamente, al minuto del tanto de Jaén, ElPozo Murcia replicó a la perfección. No se quedaron quietos los murcianos después de verse por detrás en el marcador, e igualaron la eliminatoria. Un balón de Rafa Santos, birlando a la defensa, que llegó a Ricardo Mayor y que definió a la perfección. El encuentro volvía a ponerse con tablas y todo seguía por decidir.

Tras esos dos buenos minutos donde ambos equipos lograron estrenar el arco, el encuentro llegó a su final. El descanso llegó y los dos conjuntos se retiraron a vestuarios para recibir las nuevas instrucciones de sus técnicos, de cara al segundo tiempo. El cuadro murciano necesitaba dar un paso adelante para poder someter a los jienenses.

En el segundo tiempo la cosa fue distinta. Los nervios empezaron a aflorar, y ninguno de los dos conjuntos quería quedarse vendido. Jaén, que parecía jugar en casa, recibía el apoyo incondicional de los cientos de aficionados que se desplazaron a Granada. ElPozo, acompañado de sus pocos seguidores, se quería hacer fuerte y sacar esa identidad que tanto defendía Josan González.

No es la primera vez esta temporada en la que la portería murciana es un seguro de vida. Edu Sousa volvió a estar espléndido, salvando a los suyos en varias ocasiones. Adrián Rivera también quiso aportar su granito de arena, haciendo que el meta de Jaén se estirase para sacar su disparo que iba a lo más debajo del arco.

Lo que no se esperaba el cuadro murciano era que el veterano Alan Brandi volviese a aparecer para hacer el segundo de los suyos. El jugador jienense cazó un balón largo y, a la media vuelta, fue capaz de conectar un gran remate, que acabó batiendo a Edu Sousa. A falta de 6 minutos para el final, los cuartos de final se ponían a favor de Jaén.

ElPozo Murcia no estaba haciendo un mal partido, pero la suerte no le estaba acompañando. Gadeia estrelló el balón en el larguero, mientras que Jaén consiguió hacer el tercero. Eloy Rojas disparó de primeras desde el costado derecho, tras un saque de banda, y clavó el esférico en la escuadra del palo largo. Los jienenses se colocaron con dos goles por encima.

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La cosa no pintaba bien, y menos después de que Jaén sentenciase con un tanto de Mati Rosa aprovechando el portero-jugador de los murcianos. ElPozo Murcia, que apuntaba maneras, acabó siendo eliminado en la primera ronda.