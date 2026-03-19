El Celta elimina al Lyon y avanza a cuartos de la Europa League

Con lágrimas en los ojos. El celtismo llora de alegría tras conseguir un histórico pase a cuartos de final de la Europa League, en los que se medirá al Friburgo alemán. Los de Claudio Giráldez lograron esta tarde una proeza de tamaño heroico en el partido de vuelta ante el Olympique de Lyon tras el 1-1 de la ida: un 0-2 que gritaron hasta desgañitarse cerca de 3.000 celtistas en el Groupama Stadium y una multitud desde cada rincón del mundo celeste. Javi Rueda anotó el primer tanto visitante tras una buena jugada entre Carreira y Hugo Álvarez en el minuto 61 y Jutglá finiquitó la eliminatoria en el 92 al definir a la perfección un uno para uno. Los vigueses se llevaron un choque que, a pesar del resultado, estuvo marcado igualmente por una mala actuación arbitral. No se señaló un penalti claro al comienzo de la cita a favor de los vigueses y el colegiado indicó numerosas faltas -algunas con tarjeta- que enervaron a la parroquia. Con todo, en el minuto 18, recibió la roja Moussa Niakhaté dejando a los galos con uno menos en un lance que marcó el compás del duelo.

En pleno mes de la fiesta de la Reconquista de Vigo, el Celta ha conseguido esta tarde lo que jamás había logrado antes: eliminar a un conjunto francés en una eliminatoria europea. Lo ha hecho además con letras mayúsculas, pues el Olympique de Lyon era uno de los favoritos para alzar la Europa League. Sin ir más lejos, los galos terminaron líderes la fase regular de la competición continental.

«El favoritismo del Lyon no nos tiene que hacer sentir pequeños», proclamó Claudio Giráldez antes del partido de ida en Balaídos, que se saldó con un 1-1 tras una diana postrerar de un Endrick hoy desaparecido. Lejos de ello, los celestes se hicieron gigantes en un Groupama Stadium que no estaba lleno de aficionados locales, pero en el que rugieron como verdaderos leones casi 3.000 aficionados del Celta en lo que supuso el mayor desplazamiento de la historia del club. Jugadores y seguidores regresarán de madrugada a un aeropuerto de Peinador en el que se prevé la presencia de aficionados que vivieron el duelo en Vigo y que ofrecerán un merecido baño de masas.

Fer López y Pablo Durán como titulares; Aspas suplente

El técnico louriñés, como ya es costumbre, sorprendió con dos novedades en el once inicial: apostó por Fer López y por Pablo Durán en detrimento de Iago Aspas y Jutglà. Pocos se esperaban la suplencia del moañés, aunque tanto él como el ariete catalán salieron en la segunda mitad.

El Celta salió valiente al estadio francés. Antes de cumplirse ya el primer minuto, Tagliafico cometió un evidente penalti -de amarilla o incluso de roja directa- sobre Rueda tras propinarle un pisotón de libro. Una acción que, inexplicablemente, ni se revisó en el VAR, un escándalo que pasó afortunadamente desapercibido porque a los celestes no les costó la eliminatoria. En el minuto 18, el colegiado, quizás condicionado por la pena máxima que se ventiló al inicio, no dudó en expulsar al defensor local Moussa Niakhaté tras pisar a un Rueda que semejó durante un tiempo un saco de boxeo. Curiosamente, un guion semejante al partido de ida, en el que Borja Iglesias acabó siendo expulsado nada más comenzar la segunda mitad.

Entretanto, el conjunto celeste aprovechó varias imprecisiones de los locales para pisar el área rival. Los franceses nunca acabaron por meterse en un choque en el que si acaso el árbitro fue el único que les daba vida con decisiones notablemente desacertadas. Una de ellas, una tarjeta amarilla a Starfelt tras un lance que ni siquiera había sido falta.

En el minuto 25, Durán pudo abrir el marcador tras un magnífico pase de Fer López, pero marró la ocasión. Cinco minutos más tarde, Swedberg rozó igualmente el gol con un potente disparo que repeló bien el guardameta Greif, ex del Mallorca.

En el descanso, Claudio, sabedor de una posible expulsión de uno de los suyos ante la actitud del trencilla, sacó del campo a Swedberg y Starfelt, ambos amonestados. Entraron en su lugar Aidoo y Hugo Álvarez.

El ourensano revolucionó el choque por el flanco izquierdo. En el 61, protagonizó la primera jugada de éxito visitante. En una combinación de sobresaliente con Carreira en la línea de fondo, el extremo se zafó del defensa galo para enviar un 'pase de la muerte' que cazó Javi Rueda. El malacitano marcó de nuevo tras firmar el 1-0 de la ida. Enloqueció un Groupama en el que se escuchaba a todo pulmón a los seguidores gallegos.

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Los vigueses, cómodos con balón, dieron un pase atrás con el paso del reloj a la espera del hueco perfecto para finiquitar la contienda sin comprometer el resultado. En el 92, Javi Rodríguez le filtró un pase para enmarcar desde su propio campo a Jutglà. El ariete corrió con el alma hacia la portería y definió con la izquierda a las mil maravillas. El celtismo, con el corazón en un puño, rompió a llorar liberando la tensión y la impotencia acumulada y dando rienda suelta a una alegría que, con certeza, se recordará para siempre.