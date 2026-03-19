Los castigados de la crisis del Real Murcia

Conforme ha ido avanzando la crisis deportiva que vive el Real Murcia desde el pasado mes de enero, varios futbolistas han cambiado completamente su situación. De muchas jornadas siendo titulares han pasado a ir desapareciendo poco a poco del equipo, hasta el punto de que alguno de ellos apenas ha acumulado minutos en las últimas jornadas. Son los casos de jugadores como Isi Gómez, Sekou, Ekain y Cristo Romero, a los que ya se les podría calificar como los grandes castigados de la crisis murcianista. O por lo menos los grandes sacrificados desde la llegada de Curro Torres, y es que la mayoría de ellos han perdido su estatus desde que el valenciano se hizo cargo del equipo tras la derrota en el derbi frente al FCCartagena.

Llama especialmente la atención el caso de Isi Gómez. Pese a las grandes limitaciones de los murcianistas en el centro del campo, donde no hay alternativas, Curro Torres ha dejado en ‘out’ al madrileño. Desde que el valenciano asumiera el banquillo de Nueva Condomina, el ‘10’ grana no ha aparecido ni una vez en el once titular, teniéndose que conformar con apenas 52 minutos -8 frente al Hércules y 44 ante el Sanluqueño-. En los choques contra el Villarreal B y el Marbella no llegó a vestirse de corto. Una situación muy distinta a la vivía anteriormente, y eso que a lo largo de toda la temporada ha estado lejos de tener el protagonismo en el juego que se esperaba de él.

Con Colunga, quitando en el partido en Santo Domingo, Isi Gómez había sido titular a lo largo de lo que va de 2026, llegando a completar los 90 minutos hasta en cuatro encuentros -Sanluqueño, Hércules, Ibiza y Algeciras-, además de jugar 84 en el derbi de Nueva Condomina.

Una situación muy parecida a la del madrileño vive Ekain, otro de los futbolistas más cuestionados por la grada, al estar lejos de las expectativas que generó su fichaje en verano.

Aunque en la mediapunta tenía Colunga muchas más alternativas, el de Durango era un fijo en las alineaciones. A partir del derbi del Cartagonova el 8 de diciembre llegó a acumular hasta nueve titularidades, aunque en Alcorcón apenas pudo jugar 4 minutos al ser el sacrificado por la expulsión tempranera de Gazzaniga. Y parecía que con Curro Torres no iban a cambiar las cosas cuando en Villarreal, el ex del Racing de Santander también estaba entre los once elegidos. Pero en las tres siguientes jornadas ha cambiado completamente su condición. Ante el Sanluqueño y frente al Hércules no jugó ni un minuto, y apenas disfrutó de 13 en el partido frente al Marbella en Nueva Condomina.

Y después de la mejoría en el Rico Pérez, pese a la nueva derrota del Real Murcia, todo parece indicar que Curro Torres va a seguir confiando en futbolistas como Palmberg o Juan Carlos Real, que han ganado protagonismo con el valenciano, por lo que Ekain e Isi Gómez tendrán que tirar de paciencia sabedores de que ahora mismo para el técnico están un paso por detrás de otros compañeros.

Yoldi da el salto

Pero no son los únicos que ahora mismo aparecen en la primera fila de la foto de los señalados por la falta de victorias del Real Murcia en Primera RFEF, porque en esa instátanea también aparece Sekou, al que le ha adelantado por la derecha el jugador del filial Alfonso Yoldi. El mediocentro almeriense se ha convertido en la apuesta de Curro Torres en estas dos últimas jornadas. Su presencia en el once ante el Marbella sorprendía a todos, pero el rendimiento ofrecido durante los 77 minutos que estuvo en el campo le permitió repetir contra el Hércules, sumando otros 69.

Y a la vez que Yoldi intenta hacerse hueco en el primer equipo, Sekou ha pasado completamente a un segundo plano. Cero minutos ha acumulado en dos jornadas -no jugó ni ante el Marbella ni frente al Hércules-, y tampoco fue titular en Villarreal, apareciendo en los últimos 27 minutos. Con Curro Torres solo ha saltado de inicio frente al Sanluqueño, pero fue sustituido al descanso.

Anteriormente, quitando su no participación en el derbi de Nueva Condomina, Colunga le había hecho fijo en el once. De hecho fue titular durante siete jornadas seguidas -Europa, Sanluqueño, Hércules, Ibiza, Algeciras, Teruel y Alcorcón-.

En el que sí confió Curro Torres a su llegada fue en Cristo Romero. Si con Colunga el lateral acumulaba seis titularidades en 2026 -solo salió ante el Algeciras por estar sancionado-, con Curro Torres mantuvo su estatus. En Villarreal completó los 90 minutos, lo mismo que frente al Sanluqueño, pero sus errores defensivos estaban costando muchos goles al equipo y al final se impuso la evidencia. Ha apostado el técnico en las dos últimas jornadas por cambiar de banda a Jorge Mier, por lo que el gaditano ha sido relegado al banquillo. Contra el Marbella solo jugó seis minutos y el pasado domingo en el Rico Pérez ni saltó al campo.

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Forzar sale caro

El que también ha pagado los platos rotos de la crisis de resultados y de los errores defensivos ha sido Alberto González, aunque la situación del central asturiano es distinta. Lesionado desde principios de año, forzó para estar en el derbi, y llegó, pero no en sus mejores condiciones. Se le notó que no estaba al 100%, como también ocurrió ante el Villarreal B y el Sanluqueño. Contra el Marbella, Curro Torres le daba un respiro, apostando por Jorge Sánchez, que repitió contra el Hércules.