Un Atlético Madrileño menos temible para el Cartagena

El campeonato de liga de Primera RFEF entra en su recta final. Restan diez jornadas para alcanzar el final de la temporada regular y el Fútbol Club Cartagena tiene abiertas todas sus posibilidades para seguir jugando más allá de la trigésimo octava jornada. La idea del equipo, cuerpo técnico y directiva es la de jugar el play off de ascenso a Segunda División y eso pasa por ganar muchos de los diez encuentros que quedan. El primero será frente al Atlético Madrileño, un rival fácilmente superado a comienzos de temporada que subió de nivel hasta situarse como candidato al primer puesto. No está siendo tan temible en la segunda vuelta y a eso se aferra el conjunto albinegro.

Pocos pensaban a principio del curso que el Atlético Madrileño sería candidato al ascenso de categoría. En Cartagena, nadie. Porque el equipo de Fernando Torres visitó el Cartagonova en la segunda jornada con más carencias que virtudes. Sus desconexiones defensivas, que permitieron la remontada albinegra con hasta tres goles seguidos, etiquetaron a los colchoneros como un conjunto muy bosiño y le descartaron de una hipotética pelea por subir. Sin embargo, ese fue uno de los únicos partidos malos del cuadro rojiblanco en todo el curso.

Después de su viaje a Cartagena comenzó el Atlético Madrileño su consistente ascenso en la tabla con nueve victorias en los siguientes doce partidos. El alto ritmo de puntuación pronto le situó en lo más alto de la tabla, posición que se ha disputado con el Sabadell durante toda la campaña.

Pérdida de solvencia

No obstante, el equipo de Torres ha encontrado dificultades para mantener ese alto ritmo de triunfos y puntuación. Desde el comienzo de la segunda vuelta, el Madrileño sólo ha ganado dos partidos de nueve. Se ha mantenido en su posición gracias a los numerosos empates (5) y las escasas derrotas (2), pero ha perdido buena parte de su solvencia y no gana dos partidos seguidos desde noviembre.

Esto ha acortado las distancias que habían entre FC Cartagena y Atlético Madrileño en la tabla. Mientras el conjunto colchonero dejaba escapar algunos puntos, el cuadro albinegro resurgía para volver a situarse entre los candidatos al play off. Con 40 puntos, el equipo de Íñigo Vélez tiene a tiro los 48 del Madrileño, aunque todo pasa por ganar el duelo directo para situarse a cinco.

Motivación

La motivación del Atlético Madrileño juega en contra del FC Cartagena. Los últimos resultados habían hecho bajar a los rojiblancos hasta la cuarta plaza, pero la victoria del pasado fin de semana frente al Tarazona (1-4) les ha dado tres puntos importantes en su pelea, les ha devuelto la segunda posición y ha recuperado la fe en conseguir el primer puesto. Están a solo tres del liderato que mantiene el Sabadell con 51.

En contra también está Arnau Ortiz. El exalbinegro está siendo uno de los jugadores más destacados de Primera RFEF con 16 goles y 4 asistencias, demostrando que tiene calidad para jugar en una categoría superior como ya lo hizo con el Cartagena. De hecho, ya marcó en su visita al Cartagonova y las opciones albinegras pasan por frenar al habilidoso extremo.

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Estilos enfrentados

Los rojiblancos han perdido solidez defensiva en este tramo de la competición, con sólo dos porterías a cero en los últimos doce partidos, en favor de una mayor producción ofensiva. Es tan fácil verle conceder como verle marcar goles. Su diferencia de goles, no obstante, es muy positiva con un +15. El Cartagena de Íñigo Vélez, en cambio, está priorizando la defensa mientras trata de volver a marcar, algo que no hace desde finales de febrero. El de este sábado es un duelo directo por el play off entre el filial atlético y el FC Cartagena.