El UCAM Murcia y el rugido del Palacio buscan las semifinales en la FIBA Europe Cup

El UCAM Murcia CB está preparado para vivir una de esas grandes noches europeas. Se encuentra a tan solo dos peldaños de poder pelear por un título, pero es consciente de que debe ir paso a paso. No puede saltarse ningún escalón el conjunto universitario, y eso es lo que intentará hacer esta noche en un abarrotado Palacio de los Deportes ante el Pallacanestro Reggiana (20.30 horas, Popular TV) para certificar su billete a las semifinales de la FIBA Europe Cup.

Porque el ajustado triunfo que consiguió hace una semana en Italia en el partido de ida (84-85) de poco sirve en este formato, en el que se suman los puntos de ambos encuentros. Es prácticamente como jugarse todo a este partido para ambos equipos. O lo que es lo mismo, el UCAM necesita ganar al Reggio Emilia en un Palacio de los Deportes en el que cuenta sus encuentros por victorias en esta competición.

Un Palacio que apunta al lleno, puesto que en la tarde de ayer tan solo quedaban por vender alrededor de unas 500 localidades, y que tendrá un espectacular ambiente debido al contexto del encuentro. Será el primer todo o nada de la temporada ante sus aficionados, y el hecho de que el jueves sea festivo favorece a que la afluencia esta tarde sea todavía mayor. Por lo que el Palacio volverá a rugir en Europa ante un rival que en su casa hace una semana también hizo valer el factor público.

Dylan Ennis y Jonah Radebaugh, del UCAM Murcia, celebrando una canasta ante el Pallacanestro Reggiana. / FIBA EUROPE CUP

«Necesitamos el empuje de toda nuestra afición, que tan ilusionada está con este partido y que es vital para nosotros. Allí nos apretaron mucho, hubo sirenas... de todo. Nos apretaron a un nivel muy alto y vamos a ver si estamos a ese nivel nosotros también», comentó el pasado sábado el entrenador Sito Alonso tras el triunfo ante el Dreamland Gran Canaria en la ACB.

Un triunfo que quizás fue algo más. Porque después de un mes sin jugar en Murcia, debido al parón por la Copa y las Ventanas FIBA, el UCAM se reencontró consigo mismo. Con el paso de los minutos dejó a un lado esa apatía en el regreso a la rutina. Recordó quién era con el paso de los minutos. Un equipo que es capaz de construirse desde atrás, con una defensa que le devolvió su carácter competitivo y que le permitió volver a funcionar como un bloque.

Sin Raieste

Algo a tener muy en cuenta en un día en el que no pudo contar con Sander Raeiste. El alero, que también será baja esta noche debido a una rotura fibrilar en el aductor, que sufrió en la segunda parte del encuentro de ida, estará al menos unas tres semanas ausente. Por lo que, además de incluir a Rubén López de la Torre en la convocatoria, Sito Alonso deberá tirar del equipo U22 para tener en la lista a cinco jugadores de cupo de formación y todo apunta a que citará al murciano Pablo Sevilla.

Sander Raieste, del UCAM Murcia, en el momento de su lesión. / FIBA EUROPE CUP

Regresa Troy Caupain

Enfrente estará un Pallacanestro Reggiana que viene de ganar al Dinamo Sassari en liga (99-102) con 31 puntos de Troy Caupain. Y es que será un encuentro especial para el base norteamericano, quien regresará al Palacio después de un año. Después de formar parte de la histórica plantilla del UCAMMurcia en la 2023-2024, donde se alcanzaron las finales de la Liga Endesa y se consiguió el bronce en la Basketball Champions League, tanto Caupain como el club pusieron fin a su relación en febrero de 2025.

Tras firmar por el SIG Strasbourg, el pasado verano regresó a Italia, donde contaba con buen cartel, para unirse a un Pallacanestro Reggiana que ya demostró en el encuentro de ida que es un rival muy peligroso. A pesar de su inconsistencia en la competición europea, con 7 victorias y 6 derrotas, el conjunto de Priftis fue capaz de recortar los 15 puntos de diferencia con los que llegó a contar el UCAM Murcia en Reggio Emilia.

El exjugador universitario Troy Caupain ante Will Falk. / FIBA EUROPE CUP

Gestionar las emociones

El base norteamericano, junto a Barford y Brown, y los interiores Williams y Echenique pusieron en aprietos a los universitarios especialmente en un tramo final de partido en el que el UCAM Murcia, donde allí acabó con Forrest como máximo anotador, deberá saber gestionar de nuevo tanto sus ventajas como emociones para llevarse el triunfo que le otorgue el billete a las semifinales de la FIBA Europe Cup, donde con casi total seguridad se enfrentará al PAOK griego tras su triunfo en el primer partido por 24 puntos de diferencia.

"Necesitamos la máxima energía"

David DeJulius fue uno de los nombres propios del UCAM Murcia en la victoria del pasado sábado ante el Dreamland Gran Canaria en la ACB. La aportación del base, junto a Michael Forrest en ese partido, quien firmó una gran semana al ser también el máximo anotador en el duelo de ida ante el Pallacancestro Reggiana con 22 puntos, sirvió al equipo murciano para reencontrarse consigo mismo en la vuelta al Palacio de los Deportes después de un mes debido al parón en el calendario.

«Creo que necesitamos volver a tener el hambre que teníamos antes de la Copa del Rey, dentro del vestuario nos hemos dado cuenta y tenemos el coraje y las ganas de volver a ese nivel», explicó DeJulius ayer ante los medios de comunicación.

David DeJulius, base del UCAM Murcia, antes del Reggio Emilia-UCAM Murcia. / FIBA EUROPE CUP

Sobre la eliminatoria ante el Pallacanestro Reggiana, donde el UCAM necesita vencer esta noche para avanzar a semifinales tras su ajustado triunfo en Italia hace una semana, el norteamericano confía en conseguir ese objetivo. «Tenemos una eliminatoria muy importante, es una prueba a nuestro equipo y a nuestra afición. Necesitamos la máxima energía posible en el partido, contamos con el apoyo de todos», comentó David DeJulius, quien añadió que «creo que estamos bien para el partido, pienso que se decidirá todo en qué tiene más ganas de ganar el partido. Tenemos el talento y el compromiso necesarios para dejarnos todo en la pista y llevarnos la victoria».

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«Los jugadores sabemos que nuestra prioridad obviamente es la Liga Endesa, pero para nosotros lo más importante es mantenernos enfocados día a día, no importa que sea ACB o FIBA Europe Cup, tenemos que dar lo mejor no sólo en cada partido sino en cada entrenamiento», valoró ante los medios.