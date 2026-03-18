El UCAM saca músculo en el Palacio y se medirá al PAOK en semifinales de la FIBA Europe Cup

El UCAM Murcia CB ha conseguido escalar hasta el penúltimo peldaño para estar en la final de la FIBA Europe Cup. No ha fallado en cuartos en un Palacio inexpugnable, donde cuenta sus partidos por victorias en la competición europea, y en el que ha tenido que tirar de músculo para superar al Pallacanestro Reggiana italiano (77-63).

No lo tuvo fácil el conjunto universitario, porque a las bajas de dos de sus piezas importantes, la ya conocida de Sander Raieste por una rotura fibrilar en el aductor y la de Dylan Ennis por una artritis postraumática en su muñeca izquierda este miércoles, se le unió un rival que preparó su actuación en Murcia a conciencia. Tuvo que bajar al barro la plantilla de Sito Alonso, encontrar su hábitat entre la defensa para ganar la confianza en ataque y así pasar por encima de un Pallacanestro Reggiana que le hizo trabajar desde el primer minuto.

Pero si de algo sabe este equipo es de eso. De ponerse el mono de trabajo en cualquier situación y no bajar los brazos ante ningún contratiempo. Así encontró el UCAM Murcia su camino, una travesía en la que ahora deberá viajar a Grecia en dos semanas y pasar por encima de un PAOK que es el vigente subcampeón del torneo para buscar su primera final europea.

El ajustado triunfo en el partido de ida (84-85) hacía que este segundo duelo en el Palacio tomase aún más importancia. Pero en el primer todo o nada de la temporada, el UCAM no falló. Con una actuación coral tanto en defensa como en ataque, el equipo universitario supo rehacerse con el paso de los minutos hasta romper el partido en el tramo final. En un último cuarto en el que un Palacio entregado también remó y en el que Troy Caupain, exjugador universitario, vivió por primera vez en el lado contrario con su regreso a Murcia.

Jonah Radebaugh y David DeJulius, ambos con 14 puntos, fueron los máximos anotadores de un partido en el que Sant-Roos (11), Cacok (11) y Cate (11) también alcanzaron los dobles dígitos.

En la otra semifinal se cruzarán el Bilbao Basket, vigente campeón, y el Falco Szombathely, rival al que superó el equipo murciano en la segunda fase.

David DeJulius, del UCAM Murcia, durante el encuentro en el Palacio. / Juan Carlos Caval

Un inicio complicado

Le costó entrar en temperatura al UCAM Murcia en un primer cuarto en el que se encontró a un Pallacanestro Reggiana respondón y muy concentrado. DeJulius y Cacok contestaron al triple de Woldetensae, pero la constancia del conjunto italiano le permitió dominar el marcador una vez llegado el ecuador (7-9). El Reggio Emilia consiguió hacer daño con un juego coral, encontrando siempre un anotador diferente ante un UCAM que necesitaba encontrar la marcha adecuada. Ante la ausencia de Ennis, el equipo necesitaba ganar más velocidad en su juego, y Sito Alonso intentó buscar más dinamita con las primeras rotaciones. Mantuvo durante unos segundos a DeJulius junto a Forrest, pero fue con el segundo cuando se apretó el acelerador (7-11). No obstante, le seguía faltando algo de acierto al UCAM. La prueba fue que Kelan Martin, tras dos intentos desde el triple, optó por amagar y buscar la media distancia para sumar su primera canasta (9-13). Pero la mejoría no fue suficiente ante un rival que no perdió la solidez en los primeros diez minutos (15-19).

Confianza desde la defensa

A pesar de que Sant-Roos intentó cambiar el guion con su primera canasta en el inicio del segundo cuarto, el equipo universitario continuaba sin dar con la tecla. Necesitaba encontrar el interruptor que le permitiera desplegar su juego y el Palacio intentó echarle un cable con la primera ovación tras otro error ofensivo (17-21). El Pallacanestro Reggiana continuaba a lo suyo, intentando escoger siempre la mejor opción de tiro, hasta que el UCAM consiguió enlazar un par de defensas exitosas que le permitieron mostrarse más cómodo (22-23). Un triple de Falk totalmente liberado, tras una buena acción colectiva, evidenciaba el cambio de tendencia en el partido. Fue entonces el momento de un UCAM mucho más poderoso en defensa y cargado de confianza para asumir los tiros a tres minutos para el descanso (25-23). Sin embargo, eso no le ayudó para tomar algo más de distancia en el marcador durante el tramo final de la primera parte ante la falta de acierto y un triple de Barford junto a los tiros libres de Echenique lo apretaron todo (28-27).

Emanuel Cate, del UCAM Murcia, en la lucha por un rebote ante el Pallacanestro Reggiana. / Juan Carlos Caval

El UCAM busca el estirón

El UCAM trató de elevar su nivel defensivo en el inicio de la segunda parte y lo consiguió durante los primeros tres minutos, donde dejó al Reggio Emilia sin anotar y conseguir un parcial de 6-0 para contar con su primera renta (34-27). Apareció Kelan Martin desde el perímetro para convertir un triple después de que el conjunto italiano se acercase de nuevo de manera peligrosa (37-31) y la defensa fue lo que permitió conectar a los de Sito Alonso con tres contragolpes mucho más fluidos que tuvo que cortar Priftis con tiempo muerto después de otro triple de DeJulius (42-31). Sin embargo, el Pallacanestro Reggiana respondió con un parcial de 0-5 que tuvo que cortar ahora Sito Alonso tras el triple de Severini (42-36). Una canasta sobre la bocina de Cate reactivó al equipo universitario, aunque un encontronazo entre Falk y Woldetensae acabó con una técnica para ambos jugadores cuando el UCAM trataba de presionar a toda pista la subida del balón por parte rival (44-37). Aunque enfrió todavía más los ánimos un triple de Caupain que provocó también una falta sobre Echenique en la lucha por el rebote para apretarlo todo de nuevo (44-42). De hecho, el último cuarto acabó con el partido roto, con un intercambio de posesiones entre Nakic y el exjugador universitario que podían servir como antesala a la parte decisiva del choque (46-44).

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Rumbo a semifinales

Entró mejor el Pallacanestro Reggiana al último cuarto, tanto que se situó por delante en el marcador en los primeros dos minutos (47-50). Una canasta de Cacok, en la que sacó el adicional, parecía servir para hacer reaccionar a los universitarios (50-50), aunque el partido entró en un intercambio de canastas que elevaba la tensión. Y con el ambiente caliente, Sant-Roos es el que sacó toda su sangre fría parar lucir sus galones con varias acciones consecutivas que permitieron al UCAM volver a contar con ventaja a cinco minutos del final al dinamitar Radebaugh el partido con otro triple (62-54). Con él llegó otro lanzamiento de tres convertido por DeJulius y un Palacio entregado para buscar el billete a semifinales, sin embargo, el Reggiana consiguió darle un mordisco al marcador con un mate de Echenique en el que sacó el adicional (65-59). Cate y DeJulius ampliaron la renta a los diez puntos, lo que obligaba al equipo italiano jugárselo todo a un último arreón para intentar cambiar el desenlace (69-59). Agotó Priftis su último tiempo muerto para intentar cambiar la situación, pero de poco sirvió ante un UCAM que ya había puesto rumbo a semifinales (77-63).