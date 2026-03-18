La medular de Javi Rey, olvidada por Íñigo Vélez

La entrada definitiva de Alejandro Arribas y su equipo en el FC Cartagena con la temporada iniciada han provocado una remodelación en el cuerpo técnico y la plantilla que ahora da sus frutos con el equipo luchando por regresar al play off. Como no podía ser de otra manera, el cambio en el banquillo del FC Cartagena también ha traído consigo cambios profundos en el conjunto albinegro. Íñigo Vélez ha llegado con otra toma de decisiones, otra forma de entender el fútbol y de gestionar el grupo. Así, se ha olvidado de la medular formada por Alejandro Fidalgo y Pablo Larrea que era la más utilizada por Javi Rey.

No ha vivido el FC Cartagena una temporada tranquila. Nada más lejos de la realidad. Aunque todo parece estabilizado y se habla incluso de alcanzar el play off de ascenso a Segunda División, la temporada en curso ha sido una de las más convulsas de la historia de la entidad. Una transición desordenada, una confección de plantilla compartida y un mando disputado. Entre tanto, el equipo debía seguir jugando mientras el proyecto se remodelaba a mitad de la temporada. Se marchó Javi Rey y llegó Íñigo Vélez con una idea de fútbol totalmente diferente.

Esto, acompañado de los fichajes de invierno, ha generado nuevas dinámicas en el vestuario. Algunos jugadores, como Rubén Serrano o Imanol Baz, mantienen su posición en el once e incluso mejoran su rendimiento; otros han encontrado oportunidades que no tenían en la anterior etapa; en cambio, hay algunos futbolistas que han perdido su posición y estatus para verse relegados al banquillo. Es el caso de Alejandro Fidalgo y Pablo Larrea.

Alejandro Fidalgo fue un pilar fundamental del esquema de Javi Rey desde el inicio del curso. El orensano sumó cerca del 80 por ciento de los minutos totales y sólo dejó la titularidad en contadas ocasiones para entrar en las famosas rotaciones del entrenador gallego. Sin embargo, en cuanto Javi Rey abrió la puerta de salida, el mediocentro se cayó del equipo titular.

Desde la llegada de Íñigo Vélez, Fidalgo es habitual en el banquillo. Sólo ha disputado media hora frente al Tarazona, un minuto contra el Sabadell y se ha quedado sin jugar en tres partidos de cinco. Tres partidos de vital importancia frente al Real Murcia, Sevilla Atlético y Teruel.

Misma historia vive Pablo Larrea. Aunque no era tan indiscutible con Rey, el madrileño gozaba de minutos y oportunidades. Su participación se situaba en torno al 60 por ciento de los minutos, nada cercano a lo que está viviendo con Vélez. Jugó 3 minutos contra el Real Murcia y otros 31 contra el Sevilla Atlético para encadenar tres suplencias consecutivas ante Sabadell, Tarazona y Teruel. Lleva casi un mes sin jugar y, definitivamente, no entra en los planes del entrenador. Su única aportación ofensiva fue un gol a comienzos de temporada.

Su dura caída es aún más difícil de comprender cuando en el último encuentro, frente al Teruel, el entrenador no llegó a realizar todas las sustituciones disponibles. Sólo entraron tres jugadores de refresco, quedando Fidalgo y Larrea sin jugar a pesar del posible cansancio de Pablo de Blasis o Jean Jules.

Precisamente, ambos futbolistas se han visto superados por una medular que parece casi inalterable como la que antes formaban ellos dos. Ahora, Jean Jules se ha hecho con la posición de mediocentro defensivo y Pablo de Blasis ha resurgido a su mejor nivel para acaparar un rol creativo y polivalente desde el doble pivote hasta la media punta. Aún no han logrado sacar a esta pareja del once.

Menos rotaciones

Con la idea de fútbol de Íñigo Vélez, aquellos futbolistas que no están entrando en juego tienen pocas posibilidades de demostrar su buen nivel más allá de los entrenamientos o de eventuales lesiones que obliguen al entrenador a modificar el once. Su equipo titular es bastante estático. Vélez mantiene desde su llegada un sólido bloque de seis futbolistas que han sido siempre titulares en los últimos cinco partidos: Lucho García, Serrano, Baz, Jean Jules, De Blasis y Rahmani. Los cambios se han producido por las lesiones de Perejón y Nil Jiménez y los intentos del técnico por aumentar el ataque.

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El FC Cartagena de Íñigo Vélez se construye con una nueva medular que nada tiene que ver con la que construyó en su momento Javi Rey. Fidalgo y Larrea han sido los damnificados por el inesperado gran nivel de sus compañeros. Aún así, pueden llegar a ser importantes en lo que resta de temporada con diez partidos aún por delante, posibles contratiempos físicos o un cambio de dinámica.