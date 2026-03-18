López Miras ejerce de entrenador en un partido de fúbol solidario

El presidente de la Comunidad Autónoma y aficionado al fútbol, Fernando López Miras, ejerció este miércoles como entrenador por un día en el banquillo del estadio Heredia 21 La Condomina durante un partido solidario a beneficio de la Fundación Aladina, que ayuda a menores que padecen cáncer y a sus familias.

El jefe del Ejecutivo regional guió a uno de los conjuntos que participaron en dicho encuentro, que llevó al césped a profesionales del ámbito de la comunicación, el mundo empresarial y también a ex futbolistas que marcaron una época en el Real Murcia.

Entre ellos estuvieron el portero alemán Andreas Reinke, el centrocampista argentino José Luis Acciari y el delantero madrileño Ricardo Pérez "Richi", además de Pedro Cordero y Fran Moreno y el que fuera tenista profesional Nico Almagro.

Como suele ocurrir a menudo en este tipo de confrontaciones el resultado fue de empate, en concreto a un gol, y lo más importante es que se recaudaron fondos que irán destinados a la Fundación Aladina para la construcción de un nuevo gimnasio pediátrico en el hospital Virgen de la Arrixaca, el mayor de la Región, ubicado en la pedanía murciana de El Palmar.

"Es mucho más que un partido de fútbol y representa lo que es la Región de Murcia: solidaridad, generosidad y compromiso por los demás", expuso López Miras.

Mientras, el combinado de la prensa estuvo dirigido por la periodista Eva Franco.

En esta acción, organizada por la Federación de Fútbol de la Región de Murcia (FFRM) participaron, entre otros y otras, Carmen María Conesa, consejera de Cultura, Juventud y Deportes de la Comunidad; Fran Sánchez, director general de Deportes; Miguel Ángel Noguera, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Murcia; y Pablo Rosique, director general de Deportes de la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM).

La Fundación Aladina estuvo representada por Teresa Cruz, responsable de eventos de esta institución.

"Hoy hemos jugado por los niños con cáncer y para contribuir a que sea una realidad ese gimnasio pediátrico de La Arrixaca", añadió el presidente autonómico, al tiempo que agradeció a la FFRM y a quienes participaron en el encuentro por unirse para "ayudar a quienes más lo necesitan".

Este partido amistoso y solidario es la primera acción del proyecto ADEF Solidaria, la selección del grupo empresarial vinculado a la FFRM, que, bajo el lema de 'Juntos somos más. Juntos hacemos equipo', busca convertir el fútbol en una herramienta de acción social.

El proyecto cuenta con el patrocinio de las empresas Setcomur y Compralaentrada, cuyos directores ejecutivos, Miguel Sánchez y Alberto Vegara, trabajan junto a la Federación para desarrollarlo.

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Además, durante la jornada también se promovió el Pañuelo Challenge, una iniciativa solidaria cuyos beneficios se sumarán igualmente a esta causa.