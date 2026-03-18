Las finales del Campeonato Autonómico de Boxeo, en Lorca

Lorca volverá a situarse en el foco del deporte regional el próximo sábado 21 de marzo con la celebración de las finales del Campeonato Autonómico de Boxeo, que tendrán lugar a partir de las 18:00 horas en el Complejo Deportivo Felipe VI. La cita reunirá a los mejores boxeadores de la Región de Murcia en una intensa velada compuesta por catorce combates en los que se disputarán los títulos autonómicos en distintas categorías. Se espera una jornada de gran nivel competitivo en la que los púgiles ofrecerán su mejor versión sobre el ring. El concejal de Deportes, Juan Miguel Bayonas, y el presidente de la Federación de Boxeo de la Región de Murcia (FBRM), Benjamín López, presentaron ayer este evento deportivo que supone la vuelta a la ciudad de una gala de estas características después de décadas.

Los púgiles, procedentes de diferentes clubes de la comunidad, llegan a esta fase final tras superar las rondas clasificatorias, lo que garantiza enfrentamientos de alto nivel y máxima igualdad sobre el ring. Para la celebración de esta gala, se habilitado la pista central de la instalación deportiva municipal. Desde la FBRM, han mostrado su agradecimiento "por el apoyo del Ayuntamiento de Lorca, cuya implicación ha sido clave para hacer posible la celebración de este campeonato. Su compromiso con el deporte y con la promoción de eventos de calidad continúa situando a la ciudad como un enclave estratégico para el desarrollo deportivo regional".

El concejal de Deportes, Juan Miguel Bayonas, ha destacado que "la gala del próximo sábado es una gran oportunidad para disfrutar del boxeo a alto nivel y que además hacía muchos años que no se dejaba ver por nuestra ciudad en un certamen de estas características”

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Las entradas para la velada de boxeo se pueden adquirir en la plataforma Compra La Entrada.