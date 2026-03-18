FIBA Europe Cup: UCAM Murcia - Pallacanestro Reggiana, en directo

En directo: UCAM Murcia - Pallacanestro Reggiana (20.30 horas, Popular TV)

*El escolta Dylan Ennis es el descartado en la convocatoria por una artritis postraumática en su muñeca izquierda además de la ausencia ya conocida del alero Sander Raiste por una rotura fibrilar en el aductor.

Primer cuarto

Le costó entrar en temperatura al UCAM Murcia en un primer cuarto en el que se encontró a un Pallacanestro Reggiana respondón y muy concentrado. DeJulius y Cacok contestaron al triple de Woldetensae, pero la constancia del conjunto italiano le permitió dominar el marcador una vez llegado el ecuador (7-9). El Reggio Emilia consiguió hacer daño con un juego coral, encontrando siempre un anotador diferente ante un UCAM que necesitaba encontrar la marcha adecuada. Ante la ausencia de Ennis, el equipo necesitaba ganar más velocidad en su juego, y Sito Alonso intentó buscar más dinamita con las primeras rotaciones. Mantuvo durante unos segundos a DeJulius junto a Forrest, pero fue con el segundo cuando se apretó el acelerador (7-11). No obstante, le seguía faltando algo de acierto al UCAM. La prueba fue que Kelan Martin, tras dos intentos desde el triple, optó por amagar y buscar la media distancia para sumar su primera canasta (9-13). Pero la mejoría no fue suficiente ante un rival que no perdió la solidez en los primeros diez minutos (15-19).

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Segundo cuarto

A pesar de que Sant-Roos intentó cambiar el guion con su primera canasta en el inicio del segundo cuarto, el equipo universitario continuaba sin dar con la tecla. Necesitaba encontrar el interruptor que le permitiera desplegar su juego y el Palacio intentó echarle un cable con la primera ovación tras otro error ofensivo (17-21). El Pallacanestro Reggiana continuaba a lo suyo, intentando escoger siempre la mejor opción de tiro, hasta que el UCAM consiguió enlazar un par de defensas exitosas que le permitieron mostrarse más cómodo (22-23). Un triple de Falk totalmente liberado, tras una buena acción colectiva, evidenciaba el cambio de tendencia en el partido. Fue entonces el momento de un UCAM mucho más poderoso en defensa y cargado de confianza para asumir los tiros a tres minutos para el descanso (25-23). Sin embargo, eso no le ayudó para tomar algo más de distancia en el marcador durante el tramo final de la primera parte ante la falta de acierto y un triple de Barford junto a los tiros libres de Echenique lo apretaron todo (28-27).