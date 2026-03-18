La Carrera de la Inclusión reúne a cientos de participantes en el Malecón en apoyo a ASSIDO

Murcia vivió una nueva edición de la Carrera Solidaria Corriendo con Assido, una cita ya consolidada en el calendario deportivo y social de la ciudad que volvió a llenar el Paseo del Malecón de deporte, convivencia e inclusión. Centenares de personas participaron en esta jornada impulsada por la asociación en colaboración con la Federación de Atletismo de la Región de Murcia y el Ayuntamiento de Murcia, con el objetivo de visibilizar las capacidades de las personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual, así como promover una sociedad más inclusiva.

La prueba contó con diferentes modalidades adaptadas a todas las edades y niveles, desde la carrera competitiva hasta las categorías infantiles, además de la multitudinaria marcha familiar, que volvió a convertirse en uno de los momentos más emotivos del día. Los fondos recaudados se destinarán a los proyectos deportivos del Club Deportivo Assido, que permite a más de 140 deportistas formarse y competir en distintas disciplinas a nivel regional y nacional.

La jornada se desarrolló en un ambiente festivo y participativo, reafirmando que el deporte es una herramienta clave para la inclusión y que, en esta carrera, la meta sigue siendo la misma: llegar todos juntos.

A nivel competitivo, María José Matencio Gil y Antonio Montoya Abellón fueron los campeones absolutos. La primera estuvo acompañada en el podio por Cristina Moreno Robles y Lorena Gil Alarcón; y el segundo, por Andrés Pérez Hernández y Carlos Lobo Piqueras.

Noticias relacionadas

Además, los campeones por categorías fueron María José Matencio y Andrés Pérez (M35), Ana María Soler y Carlos Lobo (M40), Sonia Navas y Sergio Sabater (M45), Susana Rodríguez y Francisco Javier Lucas (M50), Elena González y Luis Arteman Martínez (M55), Cristina Moreno y Gabriele Florido (senior), y Antonio Montoya y Doménica Barrera (sub-20 y sub-23).