Y los acreedores que impulsan el tercer Plan de Reestructuración del Real Murcia son...

Ojalá los delanteros del Real Murcia metieran los goles al ritmo que los servicios jurídicos del club presentan en el Juzgado de lo Mercantil propuestas de Plan de Reestructuración. Porque el pasado miércoles, a los pocos minutos de que se conociera la no homologación del segundo proceso concursal planteado por los murcianistas, Higinio Pérez ya había presentado el tercero. O por lo menos eso certificó Germán Maldonado, secretario del club, en el acta de la reunión de urgencia celebrada por el consejo de administración del Real Murcia ese mismo miércoles 11 de marzo.

Como instar un tercer Plan, después de dos fracasos, no es legalmente posible -siguiendo lo establecido en la ley concursal, la entidad grana no puede intentarlo de nuevo ante los juzgados en un año-, el Real Murcia ha quedado de nuevo en manos de la última ocurrencia de Higinio Pérez. Como ya avisaba el abogado en la rueda de prensa que ofreció junto a Felipe Moreno tras el partido aplazado ante el miércoles, la fórmula elegida para esquivar el bloqueo es presentar un Plan a través de los acreedores.

Se resuelve el misterio

«Los acreedores que apoyan a Felipe Moreno han presentado un escrito para iniciar un Plan», explicaba Higinio Pérez, dando a entender que había un grupo de acreedores, sin embargo, lo curioso surge al comprobar quién está detrás de este movimiento.

Porque, según la información a la que ha tenido acceso este diario, el escrito presentado en el Mercantil solo está apoyado por dos acreedores y esos dos acreedores son el propio Felipe Moreno a través de su sociedad Hause La Fuente y el propio Higinio Pérez como procurador de la empresa Promoción de Sistemas Integrales y Logísticos Urbanos. Llama la atención que en esa comparecencia pública del presidente y abogado del Real Murcia no se dieran tales detalles, dado que toda la información se había tratado minutos antes en la reunión extraordinaria del consejo de administración. De hecho, en el acta de esa cita, aparecen las dos empresas que promueven este tercer Plan de Reestructuración.

En la comparecencia del pasado miércoles, los responsables granas evitaron hacer público quién estaba detrás de la presentación del nuevo Plan

Aunque el secretismo de Felipe Moreno e Higinio Pérez, que se limitaron a hablar de la presentación de un documento, tenía los pies muy cortos. Solo había que leer el propio Plan anterior para saber por donde iban a ir los tiros. Es más, el pasado viernes esta redacción ya informaba en sus páginas que lo normal es que detrás de esta nueva fórmula estuvieran tanto Hause La Fuente como acreedor principal como Higinio Pérez, que aparece en la lista de acreedores en hasta cuatro ocasiones. Entre uno y otro suman la mitad de los acreedores que dieron el visto bueno al Plan anterior y no homologado por el juzgado. El resto eran el propio procurador del club, José Jiménez López; la agencia de representación JCRSport GoalKeeper, que cuenta con algún jugador en la disciplina grana; el también agente Adrián del Nido Carrasco; el brasileño Luiz Antonio Viana y la sociedad Touch of Class Investments.

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Posiblemente estos últimos se sumen a lo presentado ahora por Hause La Fuente e Higinio Pérez, la incógnita está en si desde el Real Murcia serán capaz de convencer a más, dado que en los tres años y medio que llevan intentando sacar adelante esta nueva fórmula concursal, Higinio Pérez ha sido incapaz de atraer seguidores de una lista de acreedores que es bastante extensa.