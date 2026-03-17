El UCAM Murcia tendrá un ambiente de partido ACB ante la Reggiana

El UCAM Murcia tiene mañana en el Palacio de los Deportes (20:30 horas, Popular Televisión) una cita marcada en rojo. Se juega el pase a las semifinales de la FIBA Europe Cup, donde el PAOK griego está virtualmente clasificado al ganar en la ida al Peristeri por 101-77. Recibirá al Pallacanestro Reggiana italiano, al que ganó por un solo punto (84-85). Por tanto, para ambos equipos es como jugarse la serie de cuartos de final a un solo encuentro puesto que se cuenta la diferencia final entre los dos duelos.

Los duelos de la cuarta competición continental esta temporada han atraído a una media de 3.400 espectadores. El récord está en la segunda jornada de la primera fase, cuando contra el Bosna se congregaron en las gradas del Palacio 4.421 aficionados, una cifra que está muy lejos de la media de los partidos de la ACB, que roza los siete mil (6.931). Pero mañana, ante el conjunto que lidera en la pista Troy Caupain, se vivirá un ambiente como de un partido de la liga española. El ritmo de venta de entradas es alto y se espera que la cifra esté en torno a los siete mil espectadores. Hasta el momento, en todas las temporadas que lleva el equipo en torneos continentales, la mejor entrada se registró en una eliminatoria de cuartos de final ante el Pinar Karsiyaka en la 2017-2018, que fue la única ocasión en la que se superó la barrera de los siete mil. El triunfo le dio el pasaporte al equipo a la Final Four de Atenas, donde logró el bronce.

Las entradas de público en los partidos de FIBA Europe Cup UCAM Murcia-Rilski 3.500 UCAM Murcia-Bosna 4.421 UCAM Murcia-Lublin 3.066 UCAM Murcia-Falco 3.201 UCAM Murcia-Rostock 3.348 UCAM Murcia-Sopot 3.011

El hecho de que el jueves sea festivo por San José y que no hay otros ‘alicientes’ a la misma hora, ni deportivos -el partido de la Champions de fútbol del Barça se juega a las 18:45 horas- ni sociales, ha provocado que la demanda de localidades sea alta. Además, los abonados no tienen que pasar por taquilla.

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En el curso actual, la peor entrada se registró en el partido ante el Sopot polaco con el que se cerró el Top 16, donde el equipo ya tenía asegurado el pase a los cuartos. Apenas 3.011 espectadores se dieron cita en el Palacio. El resto de entradas fueron ante el Rilski (3.500), Lublin (3.066), Falco (3.201) y Rostock (3.348). Por tanto, la media de seguidores en FIBA Europe Cup baja en unos 3.500 con respecto a ACB.