Qué significa el nuevo tatuaje de Carlos Alcaraz: homenaje a su victoria en Australia

Carlos Alcaraz ya luce un nuevo tatuaje. El tenista murciano aprovechó su estancia en California, donde disputa el Masters 1.000 de Indian Wells, para añadir un nuevo símbolo a su colección de tinta: un canguro con el que conmemora su reciente éxito en el Abierto de Australia.

A sus 22 años y como número 1 del mundo, el jugador de El Palmar eligió al animal más representativo de Oceanía para inmortalizar uno de los logros más importantes de su carrera. El diseño, situado en la parte frontal inferior de su pierna izquierda, apenas se aprecia durante los partidos, ya que queda oculto bajo el calcetín.

La imagen del proceso fue compartida por el propio Alcaraz en su cuenta de Instagram. En ella aparece tumbado en una camilla mientras Joaquín Ganga, tatuador de confianza, amigo personal y también natural de El Palmar, trabaja sobre su piel. Ganga, que cuenta con estudios en Los Ángeles y en la localidad murciana, encontró un hueco en su agenda para atender al campeón aprovechando su paso por California.

El tatuaje ha sido realizado por Joaquín Ganga en su estudio de Los Ángeles

El nuevo tatuaje hace referencia al título conquistado el 1 de febrero en Melbourne, donde Alcaraz se impuso al serbio Novak Djokovic. Con esa victoria, el español completó su colección de Grand Slams, después de haber levantado ya el US Open en 2022 y 2025, Wimbledon en 2023 y 2024, y Roland Garros en 2024 y 2025.

De la Torre Eiffel a una fresa

Cada uno de esos hitos ha quedado reflejado en su cuerpo. Entre sus tatuajes más conocidos figuran la fecha de su primer título en el major estadounidense, el 11-09-2021, en la parte posterior del brazo izquierdo; la Torre Eiffel junto al 09-06-2024 en la pierna izquierda, como recuerdo de su estreno triunfal en Roland Garros; y una fresa con la fecha 16-07-2023 en el tobillo derecho, en homenaje a su primer Wimbledon.

Además, Alcaraz lleva tatuados en el reverso del brazo izquierdo la Estatua de la Libertad y el puente de Brooklyn por su segundo US Open. Mucho antes se grabó también las tres C (cabeza, corazón y cojones), la conocida frase de su abuelo paterno que el jugador ha convertido en una guía tanto dentro como fuera de la pista.

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Pese a la amplia colección, el tenista aún conserva espacio, especialmente en la parte derecha de su cuerpo, para futuros recuerdos. Entre ellos, según ha deslizado él mismo, figura un posible tatuaje dedicado a lo que sería su primera Copa Davis con España.