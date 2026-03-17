Sander Raieste estará un mínimo de seis semanas de baja

El UCAM Murcia CB no podrá contar con Sander Raieste durante al menos tres semanas. El jugador, que ya estuvo ausente el pasado sábado ante el Gran Canaria, se lesionó el miércoles pasado en el duelo de ida contra el Pallacanestro Reggiana. La rotura fibrilar en el aductor de su pierna izquierda es de grado 2, que requiere un mínimo de tres semanas y un máximo de seis. Por tal motivo, Sito Alonso tendrá que recurrir a un canterano cupo para completar la convocatoria y dejar a uno de la primera plantilla fuera.

Al no tener la consideración de cupos Lee Aaliya y Joao Neves, que ya han jugado en la competición europea, tendrá que tirar de un nacional. En el duelo de Liga ACB ante el San Pablo Burgos el elegido fue el molinense Pablo Sevilla, un alero criado en el Molina Basket que llegó al club en la temporada 2024-2025 después de jugar como júnior de primer año en EBA. La incógnita está en qué jugador se quedará sin vestir en esta ocasión.