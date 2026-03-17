La Región de Murcia aúna fuerzas en la antesala de la Copa de España

El fútbol sala de la Región de Murcia vivirá este fin de semana uno de sus momentos más esperados del año. El Palacio de los Deportes de Granada acogerá del 19 al 22 de marzo la Copa de España de fútbol sala, y la Región de Murcia tendrá en ella una representación doble y de máxima exigencia: el Jimbee Cartagena y el ElPozo Murcia. Para rubricar institucionalmente ese orgullo compartido, la Federación de Fútbol de la Región de Murcia (FFRM) y la Comunidad Autónoma organizaron este martes un acto de apoyo y reconocimiento a los dos clubes que, a 48 horas del pistoletazo inicial, concentró a los principales protagonistas del deporte murciano. Estuvieron presentes José Miguel Monje Carrillo, presidente de la FFRM y del Comité Nacional de Fútbol Sala de la RFEF; Fran Sánchez, director general de Deportes de la Región de Murcia; los técnicos Josan González y el hispano-brasileño Eduardo 'Duda' Sao Thiago Lentz, entrenadores de ElPozo y del Jimbee respectivamente; Jesús Izquierdo, capitán y cierre del cuadro cartagenero; y Marcel Marqués, capitán y una de las estrellas del conjunto murciano..

Josan: «La Copa realmente empieza el jueves, pero para pelear por un título hay que esperar al sábado»

José Antonio González Zurera, 'Josan', llegó a ElPozo el curso pasado para recomponer un equipo que atravesaba turbulencias, y en poco más de un año ha reconfigurado tanto el resultado como el ánimo de un vestuario que ahora marcha líder de la Primera División.

Preguntado por las sensaciones previas al torneo, Josan no quiso instalarse en el optimismo fácil pero tampoco disimulaba la confianza acumulada: «El último partido refrenda un poco la línea que trae el equipo en lo que va de temporada, donde se han afianzado el carácter de rendimiento que estamos teniendo de competición, y estamos preparados para el reto». Y añadió: «Es la semana más bonita de la temporada, la que todos esperamos con más ganas».

Con el límpido lucidez del técnico que ha vivido estas citas desde dentro, Josan fue categórico sobre la naturaleza del torneo: «Nosotros tenemos que intentar por todos los medios hacerlo largo, y para eso tenemos que estar focalizados en que solo hay un partido, que es la realidad, que es el del jueves. Y cuando pasemos ese, pues a por el siguiente». Una filosofía que, matizó, conviene no distorsionar desde el exterior: «Hay mucha gente que lastimosamente está pensando en el sábado, y el sábado está muy lejos».

Sobre el rival de cuartos —el Jaén Paraíso Interior, con enorme tirón local dado su proximidad geográfica con la sede granadina— el entrenador charcutero ofreció un análisis de máximo respeto: «Es un equipo que es especialista totalmente en este tipo de competiciones. Desde la primera que ganó han sumado tres en los últimos nueve años. Llevan diez años consecutivos pasando de cuartos de final de Copa». Sin embargo, señaló el factor favorable que supone el historial reciente de ElPozo como equipo visitante: «Por los números lo dicen así: nos viene bien jugar fuera». Y concluyó con la hoja de ruta del equipo: «Tenemos que elevar el nivel de competitividad al que pongan ellos y a partir de ahí imponer nuestra calidad».

Foto de ambos equipos junto a José Miguel Monje Carrillo y Fran Sánchez / Juan Carlos Caval

Duda: «Creo que es la Copa más equilibrada de la historia; los ocho equipos tienen condiciones de llegar a la final»

Si Josan es el técnico del presente, Eduardo Sao Thiago Lentz, 'Duda', es el arquitecto de una era. El entrenador hispano-brasileño transformó el Jimbee Cartagena desde su llegada en octubre de 2019 en un referente absoluto del fútbol sala nacional. Bicampeón de Liga, bicampeón de Supercopa de España, bronce en la Final Four de la UEFA Futsal Champions League y elegido mejor entrenador de la temporada 2024-25 por sus propios colegas: Duda llega a Granada cargado de galones.

El técnico del club portuario arrancó su comparecencia abordando el reciente sorteo europeo y su próximo compromiso en Champions ante el Sporting Clube de Portugal —«el equipo con más potencial de todos a nivel presupuestario, con mucha experiencia, quizás el rival más fuerte de los cuatro», apuntó—, pero recondujo rápidamente el discurso hacia la cita copera. «Hicimos terapia el lunes con el partido del Barça», reconoció, en referencia a una derrota por 6-2 que sirvió para identificar errores antes del gran torneo: «Hemos hablado de las cosas que no pueden pasar, independientemente de que fuera un partido entre Champions y Copa que era complicado. No debemos coger ningún mal hábito nunca».

Con una honestidad que le caracteriza, Duda admitió la asignatura pendiente del Jimbee en este torneo: «En las últimas tres Copas de España, los tres partidos —dos contra ElPozo y uno contra Peñíscola—, hicimos buenos partidos, competimos bien, pero no conseguimos ganar. Hay que hacer un poquito más en la Copa e intentar llegar a las semifinales, que es lo más importante. Somos el primer partido y es como si no hubieras entrado en la Copa».

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Con todo, la reflexión más llamativa de Duda fue la que ofreció sobre el estado global de la competición: «Creo que es la Copa más equilibrada de la historia. Yo creo que no hay ninguna Copa en la que de verdad este equipo sea imposible que llegue a la final. Los ocho equipos tienen condiciones de llegar a la final de la Copa e incluso de ganarla, que cada vez es más difícil después de tres partidos». Y cerró con una imagen que resume la sintonía construida entre el equipo y su afición: «Hay una sinergia muy grande entre equipo y afición, y yo creo que es el logro más grande que hemos conseguido».