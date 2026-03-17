El play off de ascenso para el FC Cartagena: ¿asumible o quimera?

El empate del Fútbol Club Cartagena frente al Teruel en casa fue una anomalía estadística. En condiciones normales, el cuadro albinegro debería haberse llevado el partido y los dos puntos que le situarían actualmente en posiciones de play off superando, precisamente, a su rival del pasado sábado en la tabla. No obstante, dejando a un lado el fútbol-ficción, lo que cuenta es que el balón no terminó entrando -de forma válida-, los dos puntos se esfumaron y el cartagenerismo se hace una pregunta: ¿sigue siendo posible alcanzar el play off?

La fotografía que deja la vigésimo novena jornada de liga en Primera RFEF para el FC Cartagena es meridiana. El equipo dirigido por Íñigo Vélez es noveno con 40 puntos después de sumar 12 puntos de los últimos 18. Una gran racha de seis partidos sin perder, cuatro sin encajar ni un solo gol y un cambio drástico de escenario. Aunque no le da para situarse entre los cinco primeros por ahora, el conjunto portuario sigue teniendo abierta la posibilidad de jugar la promoción a final de temporada.

A favor

La temporada se acerca a su final. Restan diez partidos y todos los equipos buscan su objetivo. Por abajo, la lucha por la salvación se recrudece; arriba se definen los candidatos al ascenso directo; y, en el medio, muchos equipos pelean por la última plaza de play off, que parece ser la única ‘disponible’. En esa batalla se encuentra el FC Cartagena, a solo dos puntos del Teruel.

Quedan treinta puntos por disputarse y todo puede suceder. En 29 jornadas ha obtenido el Cartagena 40 puntos, logrando una media de 1,38 puntos por partido. De hecho, la proyección de puntos del conjunto del Cartagonova no supera las 52 unidades, lo que sería insuficiente teniendo en cuenta la puntuación necesaria para alcanzar la promoción en temporadas anteriores. Pero si tomamos como referencia el rendimiento del equipo desde que llegó Íñigo Vélez al banquillo, la cosa cambia.

Con el vitoriano, el equipo ha dado un paso adelante con dos victorias y tres empates. Si extrapolamos el rendimiento de los últimos seis encuentros -en los que ha obtenido 2 puntos por partido- a lo que resta de temporada, el Cartagena cosecharía 20 puntos más y aumenta su proyección a las 60 unidades, una suma que sí le podría valer para jugar las eliminatorias del play off.

Además de lo puramente matemático, hay diversos factores que invitan a creer en una mejora de rendimiento del Cartagena en el tramo final de competición. El más evidente está en la mejora del juego del equipo. Intensidad, posesión y creatividad son algunos de los adjetivos que definen al equipo de Íñigo Vélez. Además, las lesiones están respetando al equipo y la solidez defensiva mostrada en este periodo sitúa a los albinegros en una nueva consideración.

En contra

Por el contrario, también tiene la situación del Cartagena aspectos negativos a tener en cuenta. La quinta plaza es la única que hay al alcance de la zona media de la tabla y eso hace que aumente la competencia. Hasta siete equipos la quieren, y es que, en posesión del Teruel con 42 unidades, sigue cerca de Villarreal B (41), Antequera (41), Hércules (40), Cartagena (40), e incluso Ibiza (38) y Algeciras (38).

Esta difícil batalla a siete equipos provoca que el margen de error sea muy pequeño. Sólo el que gane la mayoría de los puntos en juego se quedará la posición y los posibles empates a puntos lo complican todo aún más. El Cartagena tiene el golaveraje particular ganado con el Teruel, dado que ganó en Pinilla y empató en Cartagena, pero lo tiene perdido con el Villarreal B y empatado con el Hércules. Falta por decidir el doble duelo contra el Antequera, el Ibiza y el Algeciras. Aún así, el cuadro cartagenero es el que peor diferencia de goles tiene de este grupo junto con el Algeciras, con un -1.

Para mejorar el golaveraje necesita el equipo portuario un paso adelante en ataque que pide Íñigo Vélez y que no se está produciendo. Tres partidos seguidos sin marcar con ocasiones para haberlo hecho apuntan a un problema de efectividad clave para seguir en la lucha por la promoción.

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En definitiva, el play off sigue siendo asumible para el FC Cartagena, pero necesita aumentar su rendimiento y mantener la solidez defensiva que está mostrando para optar a la promoción. Los últimos diez partidos dictarán sentencia.