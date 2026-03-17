Pablo Carreño debuta hoy en el Murcia Club de Tenis

Pablo Carreño, una de las grandes atracciones del Challenger Costa Cálida Región de Murcia que se disputa esta semana en el Murcia CT, debutará hoy en el torneo enfrentándose en el segundo turno de la pista principal -sobre las 13:00 horas- a Carlos Sánchez Jover. Antes, a las once, abrirá la jornada Roberto Carballés, ganador del torneo, frente a Nikolas Sánchez Izquierdo. En la pista 2, casi a la misma hora que Carreño, debutará el holandés Jesper de Jong, cabeza de serie número 1, frente al libanés Benjamin Hassan.

Ayer se cerró la fase de clasificación y ya se jugaron varios partidos de primera ronda, donde el italiano Raúl Brancaccio, el británico Jan Coinski y el kazajo Mikhail Kukushkin lograron el pase a la segunda.