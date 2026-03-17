El Madrid de los 'Vinícius y Thiagos' domestica al City de Guardiola

No hay mejor medicina para el Real Madrid que los cruces de la Champions. Cuando llega febrero, una dosis de Copa de Europa le recupera de cualquier mal. A estos octavos llegaban sin Xabi Alonso en el banquillo y con los de Arbeloa cuestionados tras la goleada ante el Benfica para medirse a un City confiado por su buen curso en la Premier. Pero ha quedado demostrado que los tiempos de rosas de Guardiola en Manchester han terminado. Este City es una botella carísima de vino que al abrirla ha resultado estar picada. Enfrente Arbeloa ha exprimido hasta la última gota de sudor reciclando la receta de Ancelotti al tiempo que actualizaba la vieja fórmula de los 'Zidanes y Pavones' con la resultante de 'Vinícius y Thiagos'.

No es habitual ver a Guardiola encomendarse a la épica, explorar el lado más emocional de sus jugadores. "Quiero guerreros", alentó en el discurso final. Sin embargo, en la pizarra puso más sentido común que corazón. Pep reordenó su once reforzando el mediocampo con Reijners y metiendo a Cherki por Semenyo. Ese movimiento adelantó todas las líneas inglesas llegando con facilidad al área de Courtois, pero dejando espacio a la espalda de su zaga. Y Vinícius, que lo detectó rápido, puso a Valverde ante Donnarumma a los 40 segundos, pero el charrúa no ejecutó bien la vaselina perdonando un gol cantado.

Penalti, roja y gol de Vinícius

La necesidad del City se tradujo en una cascada de ocasiones de inicio. A los dos minutos un disparo de Cherki, a los cuatro fue Rodri... Pero Courtois, siempre Courtois, echaba el cierre. Perdía demasiado rápido la pelota el Madrid, aunque con el paso de los minutos rebajó las pulsaciones ganando peso Thiago, Brahim y Arda para rebajar la temperatura del choque. Rodri gobernaba el juego local sin que nadie le apretase porque Arbeloa priorizó cerrar las líneas de pase. Y cada recuperación blanca terminaba poniendo a correr a Vinícius. En una de ellas, pasado el cuarto de hora, el brasileño mandó su disparo al palo y su rechace terminó siendo despejado de zamorana por Bernardo, lo que provocó un penalti y la roja al portugués. Vinícius marcó y la eliminatoria se terminó en ese minuto 21, después de que Turpin acudiese al VAR.

Guardiola paseaba resignado por la banda mientras sus jugadores perseguían fantasmas y sus centrales sufrían sin una referencia del ataque blanco a la que aplicar la marca. Inopinadamente el gol hizo que el Madrid, con la superioridad, se relajase, llegando más ocasiones locales. Courtois, siempre Courtois, evitó el empate de Haaland segundos antes de que Vinícius perdonase clamorosamente el segundo. Y en la recta final del primer tiempo Doku ganó la línea de fondo y la puso atrás para que Haaland empatase. Un gol que encendió a su alicaída afición ante un Madrid que llegaba mucho y perdonaba más.

En la segunda parte el City tiró más de orgullo que de fe para acular al Madrid en el área de Lunin, que salió por un Courtois que sufrió una distensión. Los blancos, pese a su superioridad, no terminaban de hacerse con la pelota y de jugar con el reloj. Pasada la hora Doku marcó el segundo, pero el extremo arrancó la contra en fuera de juego. Un error enorme de los de Arbeloa, que permitían una contra del City en inferioridad. Mediado el segundo asalto Arbeloa sacó al campo a Mbappé para apuntillar al City. El francés se ha recuperado, presionado por el interés del Real Madrid y el de Nike, que cuenta con él la seamana que viene como líder de la expedición de la selección francesa por Estados Unidos. Kylian tuvo una ocasión en la primera jugada, para entonces el City había bajado ya los brazos y Guardiola había tirado la toalla sacando del campo a Rodri, Haaland, Reijnders, Rubén Días...

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Marcó otro gol Ait-Nouri, después de una gran parada de Lunin, pero también estaba en fuera de juego. Para entonces, en el minuto 77, el Madrid ya bostezaba con la clasificación en la mano. Al final los blancos dieron la puntilla al City con un gol postrero de Vinícius en el descuento. Los de Arbeloa se citarán ahora con el todopoderoso Bayern de Múnich, con el que necesitan algo más que el músculo de Tchouameni, el despliegue de Thiago y el recorrido de Valverde. Mbappé y el brasileño tendrán que dar un paso adelante para doblegar a los teutones y Arbeloa tendrá que sacarse algún conejo más de la chistera. Trent sigue un sospechoso habitual y Arda debe lucir galones en la creación, como está haciendo en los últimos partidos. El Madrid de los 'Vinícius y Thiagos' sigue escribiendo su historia. El domingo, en el derbi en el Bernabéu, escribirá la próxima página.