Jimbee Cartagena y ElPozo Murcia en la Copa de España: las claves del torneo

El Palacio Municipal de Deportes de Granada acogerá del 19 al 22 de marzo la Copa de España de fútbol sala, en su trigésimo séptima edición, uno de los torneos más apasionantes y caprichosos del panorama deportivo español. La ciudad andaluza ya vivió la magia de este evento en las ediciones de 2009 y 2023, y vuelve a abrir sus puertas para recibir a los ocho mejores equipos de la primera vuelta de la Primera División. Un torneo de eliminación directa, sin red de seguridad, donde un mal día te deja fuera y una inspiración efímera puede convertirte en campeón. En definitiva, un formato que enamora a todo el mundo.

Entre esos ocho equipos, los dos clubes de la Región de Murcia son candidatos: ElPozo Murcia, líder de la clasificación y cabeza de serie, y Jimbee Cartagena, un proyecto cada vez más consolidado que aspira a dar el gran salto también en una competición que históricamente se le ha resistido. Más de 600 aficionados de Cartagena y una nutrida representación murciana harán de Granada una pequeña embajada de la Región durante cuatro días de fútbol sala de altísimo nivel.

El vigente campeón, el Peñíscola que se hizo eterno en el Palacio de los Deportes de Murcia hace un año, no podrá defender el título al no clasificarse. Es la única ausencia de un torneo que va a reunir a los mejores del fútbol sala nacional.

ElPozo Murcia: La hora de romper la maldición

Hay números que pesan. Y el 16 es uno de ellos. Dieciséis años. Ese es el tiempo que lleva ElPozo Murcia sin levantar la Copa de España. Fue en 2010, en Santiago de Compostela, cuando el conjunto murciano venció por 3-2 al Lobelle anfitrión en una final que quedó grabada a fuego en la memoria colectiva de los aficionados al fútbol sala de la Región. Antes habían llegado los títulos de 1995 en Murcia, 2003 en Córdoba y 2008 en Cuenca. Cuatro coronas coperas en total, todas ya teñidas por el polvo del tiempo. Ya va tocando.

Desde aquella tarde compostelana, la historia de ElPozo Murcia en la Copa de España es un relato de frustraciones acumuladas. Ocho finales disputadas. Ocho derrotas. Un guion que se repite con cruel insistencia y que tiene, fundamentalmente, dos autores: el Barça, que le arrebató el título en cinco ocasiones, y el Movistar Inter, que lo hizo en las otras tres. Nadie ha sabido tocarle más la fibra sensible al club del presidente Tomás Fuertes que esos dos colosos del fútbol sala nacional.

La plantilla de ElPozo Murcia posa en el Media Day del club / Prensa ElPozo Murcia

Pero esta temporada huele diferente en el Palacio de los Deportes de Murcia. La llegada el pasado curso del técnico José González ha traído estabilidad, un sistema de juego reconocible y una cohesión grupal que no se veía en el equipo desde hace tiempo. Los fichajes del verano, además, se han integrado a la perfección, el vestuario transmite confianza, y la clasificación —líder al término de la primera vuelta— no hace más que refrendar lo que el ojo ve sobre la pista: te puedes fiar de ElPozo en este momento.

En los cuartos de final, el sorteo ha deparado al conjunto murciano un rival que tiene un idilio con esta competición: el Jaén Paraíso Interior. Los andaluces no son favoritos, pero conviene no bajar la guardia ante un equipo que ha ganado tres ediciones de la Copa de España en los últimos diez años, un dato que demuestra que es de las escuadras que mejor saben competir. La Copa, como bien saben en ElPozo, no entiende de rankings ni de presupuestos. Si los hombres de José González superan ese escollo, se abrirá ante ellos la posibilidad de un cruce en semifinales que haría temblar las gradas del Palacio Municipal de Granada: un derbi regional frente al Jimbee Cartagena.

El equipo, además, llega con la inercia ganadora y la sensación de que encuentros igualados, como el último ante O Parrulo, sabe sacarlos. Detalles de equipo ganador que se ha sabido sobreponer a la eliminación hace un mes en la Copa del Rey ante el Barça.

El objetivo está claro. Llevan demasiado tiempo esperando. Granada puede ser el escenario del regreso. O puede ser otra tarde de amargura. Pero esta vez, la ilusión que se respira entre la afición murciana tiene una base real, sólida, construida partido a partido. Y eso, en fútbol sala, vale mucho.

El Jimbee anhela su primer título

Si en ElPozo la Copa de España despierta el fantasma de las finales perdidas, en el Jimbee Cartagena provoca algo aún más hiriente: el recuerdo de no haber llegado nunca. Ni una sola final. El club rojiblanco lleva años creciendo, consolidándose, compitiendo con los grandes, pero la Copa de España ha sido siempre ese muro que no han conseguido traspasar. Granada es, en ese sentido, algo más que un torneo para el proyecto cartagenero. Es una oportunidad para reescribir la historia.

Darío Gil, en el centro de la imagen, en el entrenamiento de ayer del Jimbee Cartagena / Prensa Jimbee Cartagena

Y las credenciales son cada vez más sólidas. El Jimbee ha logrado en tres ocasiones el título de la Supercopa, se ha consolidado como un equipo habitual en la Final Four de la UEFA Champions League de fútbol sala estos dos últimos cursos, y sobre todo, es el vigente campeón de Liga en las temporadas 2023-2024 y 2024-2025. El proyecto que lidera Duda es hoy uno de los más respetados del panorama nacional. Solo falta dar ese salto también en la Copa de España, el torneo más popular del calendario.

El problema es que el sorteo no ha sido benévolo con los cartageneros. En cuartos de final, el Jimbee se enfrentará al Inter Movistar, el club más laureado de la historia del fútbol sala nacional y también, en concreto, de este torneo con once títulos y diecisiete finales disputadas. Los madrileños no ganan la copa desde 2021 y tienen hambre de revancha. Será un partido durísimo, de alto voltaje, ante un rival que conoce cada rincón de este tipo de competiciones como pocos. Sin embargo, el Jimbee llega con confianza, con una plantilla de nivel, con el recuerdo de haber eliminado hace unas semanas al club madrileño de la Copa del Rey y con más de 600 aficionados que harán de Granada una pequeña Cartagena por unos días.

La gran ilusión del club rojiblanco es que, si supera al Inter, se abre la posibilidad del derbi regional en semifinales contra ElPozo y de una posible revancha. Sería el tercer cruce entre ambos en la Copa de España en los últimos tres años (tras los triunfos del club murciano en 2023 y 2024).

El equipo llega a esta competición con la sensación de que en liga no se está competiendo bien, pero cuando llegan los partidos que marcan la temporada el equipo muestra su mejor versión. La derrota liguera el pasado sábado en el Palau Blaugrana está olvidada.

Desde el club cartagenero se transmite una mezcla de ambición contenida y convicción plena. Saben que no será fácil. Saben que el Inter es una muralla y que después ElPozo podría recordar viejos fantasmas coperos. Pero también saben que este Jimbee tiene argumentos, calidad y el momento de su parte para dar ese paso que llevan años esperando. Además de que han asumido que ahora siempre que hay un Día D y una hora H, el equipo da la cara. Quizás Granada sea, por fin, la ciudad donde el Jimbee Cartagena empiece a escribir su propia leyenda en la Copa de España.

Un torneo igualado sobre el papel

La Copa de España siempre tiene reservada una sorpresa. Es parte de su ADN. El año pasado, en el Palacio de los Deportes de Murcia, fue el Servigroup Peñíscola quien protagonizó el asalto al cielo, levantando el título ante la incredulidad de muchos. Este año, los aspirantes al papel de outsider son dos, y ninguno carece de argumentos. Manzanares está sorprendiendo a todos con es meritoria cuarta posición que tiene ahora en liga. Llega al torneo copero con una racha de seis partidos sin conocer la derrota y en la que ganó a ElPozo en Murcia y logró dos empates de mérito ante Barça e Inter. La otra posible sorpresa es Viña Albali Valdepeñas, que a priori es la cenicienta del torneo, pero también es quien menos presión tiene.

El Barça llega como uno de los grandes favoritos. El club azulgrana es el equipo con mayor presupuesto del torneo y viene de una temporada en la que ha vuelto a demostrar su poderío. En el cuadro de la copa, los barcelonistas tendrán que vérselas con el Viña Albali Valdepeñas en cuartos. Su camino parece más despejados, a priori.

El otro gran aspirante al título es Palma Futsal, el dominador continental de los últimos años con tres Champions League consecutivas. Los isleños viven una especie de paradoja: son los mejores de Europa pero aún no han podido ganar un campeonato nacional. El año pasado perdieron la final en Murcia ante Peñíscola por 4-3. Esta vez se enfrentarán en cuartos al Quesos El Hidalgo Manzanares, otro conjunto con ganas de ser el protagonista inesperado de esta historia. El club llega en una semana convulsa con unas fuertes declaraciones de su presidente, pero el cuadro balear siempre se tiene que tomar en cuenta.

Y luego está el Movistar Inter, el club con más títulos de la competición. Once Copas de España avalan su palmarés histórico, y aunque lleva desde 2021 sin ganar el torneo, nadie en el mundo del fútbol sala se fía del conjunto madrileño en un torneo a partido único. De hecho, antes de pensar en la semifinal, se tienen que ganar el derecho con un partido durísimo contra el Jimbee Cartagena.

La semana del fútbol sala Hay torneos que trascienden el deporte. La Copa de España de Fútbol Sala es uno de ellos. En cuatro días de competición concentrada, de eliminación directa y de emociones a flor de piel, el Palacio Municipal de Deportes de Granada se convertirá en el epicentro del fútbol sala español. Nada puede fallar. Nada está garantizado. Y esa incertidumbre es, precisamente, lo que lo hace tan especial. Para la Región de Murcia, esta edición tiene un sabor particular por la necesidad de ambos equipos. ElPozo Murcia lleva 16 años sin ganar la copa. Es mucho tiempo, demasiado para un club de su talla y su historia. Jimbee Cartagena nunca ha jugado una final. Es una cuenta pendiente que pesa cada año más. Ambos equipos tienen ahora mismo la plantilla, el estado de forma y la ilusión necesarias para dar ese paso. El escenario es inmejorable, además, en una ciudad cercana. El fútbol sala de la Región de Murcia merece un campeón de Copa. Lo merece ElPozo, por su historia, por su afición, por los años de espera. Lo merece el Jimbee, por el proyecto construido con paciencia, buen trabajo y ambición, por la gente de Cartagena que llena las gradas y sigue al equipo hasta el último rincón de España. Y lo merecen los aficionados que este fin de semana harán de Granada una pequeña Región de Murcia. Son cuatro días donde se decide todo. ¡Que empiece la Copa!

Fechas y horas de la Copa de España 2026:

Cuartos de final:

Jimbee Cartagena – Inter Movistar Jueves 19 marzo.18:00.

ElPozo Murcia - Jaén Paraíso. Jueves 19 marzo. 21:30.

Manzanares – Palma. Viernes 20 marzo. 18:00

Valdepeñas – Barça. Viernes 20 marzo. 21:30

Semifinales:

Ganador CF1 – Ganador CF2. Sábado 21 marzo. 18:00

Ganador CF3 – Ganador CF4. Sábado 21 marzo. 21:30.

Final:

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Ganador Semifinal 1 – Ganador Semifinal 2. Domingo 22 marzo. 18:00.