El Jimbee Cartagena ya conoce sus rivales en la Final Four de la Champions League

El Jimbee Cartagena Costa Cálida ya conoce su camino hacia la gloria europea. El conjunto cartagenero se medirá al Sporting Clube de Portugal en las semifinales de la Final Four de la UEFA Champions League de fútbol sala, según ha deparado el sorteo celebrado este martes en la Prefettura di Pesaro (Italia).

El duelo se disputará el viernes 8 de mayo en el Pesaro Futsal Arena, escenario que acogerá también la final y el partido por el tercer puesto el domingo 10. En la otra semifinal se enfrentarán el Illes Balears Palma Futsal, vigente campeón de la competición, y el Etoile Lavalloise francés.

De este modo, el Jimbee Cartagena se verá las caras con uno de los grandes clásicos del fútbol sala europeo. El Sporting CP, bicampeón continental y uno de los clubes con mayor experiencia en la competición, alcanzará su 13ª fase final. Los portugueses, además, llegan tras superar en cuartos de final al Benfica en el derbi lisboeta.

Las imágenes del Jimbee Cartagena - Kairat / Iván Urquízar

Para el equipo dirigido por Duda será la segunda participación consecutiva en la fase final de la Champions. En su debut la pasada temporada, el conjunto cartagenero logró un histórico tercer puesto tras imponerse precisamente al Sporting en el partido por el bronce disputado en Le Mans.

El Jimbee alcanzó esta Final Four después de eliminar al Kairat Almaty en cuartos de final (9-5 en el global), en una eliminatoria que confirmó el crecimiento europeo del club. Waltinho, con siete goles, ha sido hasta ahora el máximo realizador melonero en la competición.

En caso de superar al Sporting, el Jimbee Cartagena se enfrentaría en la final al ganador del duelo entre Palma y Etoile Lavalloise, lo que abre la posibilidad de una final española si ambos equipos logran avanzar. El Palma, vigente tricampeón del torneo, buscará su cuarta corona consecutiva.

Antes de pensar en la cita europea de mayo, el Jimbee Cartagena afronta un reto inmediato en el calendario. El conjunto melonero disputará esta misma semana la Copa de España en Granada, donde tratará de pelear por uno de los títulos más prestigiosos del fútbol sala nacional.

Trofeo UEFA Futsal Champions League / L.O.

Así queda el sorteo:

Semifinales:

Semifinal 1. Viernes 8 de mayo. Jimbee Cartagena - Sporting Clube de Portugal

Semifinal 2. Viernes 8 de mayo. Palma Futsal - Etoile Lavalloise

Final:

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Domingo 10 de mayo. Ganador de la Semifinal 1 - Ganador de la Semifinal 2.