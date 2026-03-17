Sin acuerdo en el caso del intento de homicidio del exciclista Alejandro Valverde

La vistilla convocada por la Audiencia Provincial de Murcia por si se alcanzaba una conformidad en el caso del intento de homicidio del exciclista Alejandro Valverde y un compañero ha terminado sin acuerdo.

La Fiscalía recoge en sus conclusiones provisionales que los hechos ocurrieron en julio de 2022 en una carretera de Murcia, cuando el acusado, guardia civil retirado, habría atropellado con su coche a Valverde y a otro integrante de un grupo de ciclistas con el que momentos antes había mantenido un enfrentamiento al adelantarlos.

La acusación estatal reclama para el denunciado penas que suman quince años y tres meses de cárcel por dos delitos de homicidio en grado de tentativa y un delito de conducción temeraria.

Como consecuencia del atropello, el actual seleccionador de Ciclismo sufrió lesiones que tardaron en curar 30 días, mientras que las de su compañero sanaron a los 412 días.

El letrado Eduardo Romera, defensor del acusado, ha discrepado de la valoración de los hechos que hace el fiscal, ya que considera que los mismos no son constitutivos de los delitos de homicidio que atribuye a su defendido.

Para Romera, nunca existió intención homicida en la conducta de este, por lo que considera que, en todo caso y en una valoración hecha a efectos dialécticos, lo sucedido no pasarían de constituir sendos delitos de lesiones.

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El letrado ha añadido que su deseo de alcanzar un acuerdo de conformidad se mantiene, por lo que las negociaciones entre las partes dirigidas a ese fin continuarán próximamente.