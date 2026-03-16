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Copa Campeones de baloncesto

El UCAM Murcia, tercero en el torneo de Manresa

Los jugadores del UCAM Murcia celebran el tercer puesto. | ACB PHOTO

Los jugadores del UCAM Murcia celebran el tercer puesto. | ACB PHOTO

La Opinión

La Opinión

La Copa Campeones, un torneo organizado por la ACB para personas con discapacidad intelectual, contó en Manresa con la participación de un equipo del UCAM Murcia CB. En el Nou Congost, los universitarios cerraron el campeonato enfrentándose al Sierra Nevada Natura Ability Granada tras concluir la primera fase en la segunda plaza de su grupo. La igualdad se mantuvo en el marcador durante muchos minutos, siendo finalmente el conjunto murciano el que se llevó la victoria (19-25) para acabar tercero.

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