El UCAM Murcia también funciona y gana sin los puntos de Ennis

El UCAM Murcia CB logró un triunfo coral ante el Dreamland Gran Canaria. En la decimoquinta victoria de la temporada y cuarta de la segunda vuelta, brilló la intensidad defensiva del equipo. Pero a nivel individual, Sito Alonso encontró por primera vez en un mismo partido una versión notable de sus dos bases, David DeJulius y Michael Forrest. Hasta la fecha, cuando el primero lideraba en anotación a los suyos, el segundo estaba más apagado y viceversa. Pero ante los canarios el rendimiento de ambos logró tapar que los dos escoltas de la plantilla, Dylan Ennis y Jonah Radebaugh, solo aportaron 3 puntos entre ambos, algo inusual durante la temporada.

David DeJulius volvió a ser el director de juego con más minutos en pista. Estuvo 24:37, en los que aportó 17 puntos y 5 asistencias, con un 3 de 6 de triples y canastas decisivas cuando el Gran Canaria amenazaba con acabar con la cómoda renta que llegó a alcanzar el equipo en varias fases del encuentro. Michael Forrest, por su parte, saliendo desde el banquillo, sumó 14 en 15:28. Gracias a la actuación de los dos bases, el UCAM no echó en falta los puntos de Ennis, que se quedó en uno con un tiro libre que anotó casi al final del choque -también aportó 4 asistencias-, y de Radebaugh, que solo sumó 2 puntos.

Excelsos en defensa

Donde sí sobresalieron los dos escoltas fue en defensa, puesto que anularon a los tiradores del Gran Canaria con la colaboración de Howard Sant-Roos. El cubano, que acabó el partido de la jornada anterior con problemas físicos y que no jugó en la FIBA Europe Cup el miércoles, era duda, según su entrenador, para el choque. Sin embargo, fue el jugador que más minutos estuvo en pista, con 25:03, en los que aportó 14 puntos -2 de 3 en triples-, 7 rebotes y 3 asistencias. Con Sander Raieste fuera de combate -en principio estará unas dos semanas de baja-, el veterano jugador se tuvo que multiplicar junto a Will Falk, que capturó 7 rebotes y aportó 6 puntos.

Kelan Martin, con el balón en el partido ante el Gran Canaria / Juan Carlos Caval

El mejor partido de Martin

A Kelan Martin le ha costado entrar en la dinámica del UCAM Murcia, pero el ala pívot estadounidense, en su séptimo partido con la elástica universitaria desde que llegó para sustituir a Zach Hikcs, firmó su mejor actuación personal. Después de errar sus tres primeros lanzamientos, el jugador de Kentucky acabó con 13 puntos, con un 3 de 5 en triples, en 22:05 minutos en pista. Fue determinante en la recta final para acabar con la resistencia del Gran Canaria. Por primer vez desde que llegó jugó más de veinte minutos y firmó su tope anotador.

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Canterano para el miércoles

El ex del Besiktas y el Pinar Karsiyaka empieza a ser importante en un equipo que ahora debe cambiar el chip para afrontar en el Palacio de los Deportes el próximo miércoles el partido de vuelta de la FIBA Europe Cup. En ese duelo, ante la baja de Sander Raieste, el técnico tendrá que echar mano de un joven del equipo U22. Necesita cinco cupos y solo cuenta con Will Falk, Emanuel Cate, López de la Torre y Moussa Diagné. Tendrá que dejar fuera a un componente de la plantilla para incluir a un canterano. El molinense Pablo Sevilla ya debutó en ACB contra el San Pablo Burgos.