Troy Caupain anota 31 puntos antes de viajar a Murcia

El UCAM Murcia volverá a jugar en casa el miércoles (20:30 horas) en el partido de vuelta de la eliminatoria de cuartos de final de la FIBA Europe Cup. Después de ganar en la ida por un solo punto, todo está en el aire. El rival, el Reggio Emilia, llegará al Palacio tras ganar a domicilio al Sassari (99-102) en un partido donde el exuniversitario Troy Caupain anotó 31 puntos en 34 minutos en pista para un 38 de valoración. También destacaron Jaime Echenique (18), y Jaylen Barford y Bryson Williams, ambos con 13.