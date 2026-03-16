Sorteo benévolo para Carlos Alcaraz en el Masters de Miami

Después de la eliminación en semifinales de Indian Wells ante Daniil Medvedev, Carlos Alcaraz afronta a partir de esta semana y hasta el domingo 29 de marzo el segundo Masters 1000 de la temporada, el Open de Miami, donde ya conoce los rivales que se encontrará en el camino. Con la ausencia de Novak Djokovic, el rival a evitar en ‘semis’ era Alexander Zverev, y el alemán ha caído en la parte del cuadro de Jannik Sinner, por lo que ni al número 2 ni al 3 se mediría antes de la final.

El debut de Alcaraz, programado para el viernes o el sábado, será ante el húngaro Fabian Marozsan (46) o el joven brasileño Joao Fonseca (39), sobre el que hay puestas muchas esperanzas y al que nunca se ha enfrentado. El joven de Río de Janeiro de 19 años fue eliminado por Sinner en octavos de final en Indian Wells, pero antes había derrotado a Tommy Paul y Karen Khachanov. En 2025 logró sus dos primeros títulos, uno de ellos, en Basilea, en pista rápida indoor, y el otro en tierra batida en Buenos Aires.

El francés Giovanni Mpetshi Perricard (59), el argentino Camilo Ugo Carabelli (66) y el estadounidense Sebastian Korda (36) aparecen como rivales en tercera ronda, mientras que ya en octavos de final, los que tienen mejor ranking son Karen Khachanov (15) y Luciano Darderi (18).

Carlos Alcaraz celebra su triunfo sobre Cameron Norrie en Indian Wells. / JOHN G. MABANGLO / EFE

Casper Ruud (12), al que ya derrotó en Indian Wells, aparece en cuartos de final junto a Jack Draper (26) y el estadounidense Taylor Fritz (7), que juega en casa en un torneo donde el año pasado llegó hasta semifinales. Y en esa penúltima eliminatoria antes de la final se podría enfrentar al italiano Lorenzo Musetti (5) o el australiano Álex de Minaur (6). Por tanto, el sorteo fue benévolo con el tenista de Murcia, que vio truncada la pasada semana una racha de dieciséis victorias consecutivas ante Daniil Mevdeved, otro jugador al que evita hasta la final en Miami.

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Hace un año, en el torneo que se disputa a partir de esta semana, Alcaraz tocó fondo al caer ante el belga David Goffin. Al caer en 2025 eliminado en el primer partido, solo defenderá 10 puntos, por lo que podrá mantener la renta de 2.150 que tiene en la actualidad sobre Sinner después de que el italiano ganara la final de Indian Wells ante Mevdeved.