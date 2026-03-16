San Pedro del Pinatar reúne a las jóvenes promesas del duatlón

La Federación de Triatlón de la Región de Murcia celebró en San Pedro del Pinatar la final regional de duatlón de menores, una prueba que reunió a jóvenes deportistas de distintos clubes de la comunidad en las categorı́as benjamín, alevín, infantil y cadete. Al tratarse de una competición de carácter escolar, la prueba contó igualmente con la participación de deportistas no federados procedentes de colegios e institutos, que pudieron disfrutar de esta disciplina en un entorno competitivo adaptado a su edad. Asimismo, la Liga Regional de Duatlón concluyó en La Murada-Orihuela, que tuvo como ganadores a Csongor Lehmann y a la cartagenera Eva Marı́a Sánchez. El podio lo completaron Gergo Dobi y Dune Ferran, en segunda posición, y Eduardo Blanco y Marina Inglés, en tercera.