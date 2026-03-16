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Triatlón

San Pedro del Pinatar reúne a las jóvenes promesas del duatlón

Uno de los podios del duattlón regional escolar. | FTRM

Uno de los podios del duattlón regional escolar. | FTRM

Inma Martínez

La Federación de Triatlón de la Región de Murcia celebró en San Pedro del Pinatar la final regional de duatlón de menores, una prueba que reunió a jóvenes deportistas de distintos clubes de la comunidad en las categorı́as benjamín, alevín, infantil y cadete. Al tratarse de una competición de carácter escolar, la prueba contó igualmente con la participación de deportistas no federados procedentes de colegios e institutos, que pudieron disfrutar de esta disciplina en un entorno competitivo adaptado a su edad. Asimismo, la Liga Regional de Duatlón concluyó en La Murada-Orihuela, que tuvo como ganadores a Csongor Lehmann y a la cartagenera Eva Marı́a Sánchez. El podio lo completaron Gergo Dobi y Dune Ferran, en segunda posición, y Eduardo Blanco y Marina Inglés, en tercera.

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