Los rusos Semenov e Ignatov triunfan en el Rallye Tierras Altas

Más de 25.000 personas abarrotaron todos los tramos cronometrados del Rallye Tierras Altas de Lorca, primera de seis del Campeonato de España. Una edición redonda donde volvió a brillar la organización del Automóvil Club Lorca. Tras la espectacular presentación, se dio paso a una jornada donde ninguno de los favoritos era capaz de liderar la clasificación con cierto colchón. Cuarenta y seis equipos deleitaron a los numerosos aficionados que abarrotaron por donde pasaban. Todos terminaron muy ajustados y hasta el final no se pudo confirmar el podio. Los canarios José Carlos Quintana y Jonatan Hernández lo perdieron en la última especial. De forma ajustada vencieron los rusos Semenov e Ignatov en una emocionante pelea, con solo 4 segundos sobre Stefano Careaga, de 15 años, siendo tercero Xavier Vidales, todos a bordo de un Skoda.