El Real Murcia cae derrotado y se sigue complicando la vida

La jornada 24 en el grupo VII de la División de Honor de Juveniles ha dejado que los dos mejores equipos clasificados de la Región de Murcia hayan perdido.

El UCAM lo hizo de una forma muy ajustada ante el Patacona. Marcó el equipo local a los 29 minutos por mediación de Pau. Empató Iker en el 36. Cuando todo indicaba que el partido iba a acabar con tablas, llegó el segundo de los de casa, casi al final, por mediación de Héctor. No jugó el habitual portero titular, Rubén Mula.

No es habitual que el Murcia Promises encaje tres goles y no marque ninguno. Se los endosó el Elche. Dos goles en el primer tiempo y en el 86, llegó el tercero. Se tuvo que retirar pronto el lorquino en las filas del Elche, Pablo Rojo, por una lesión.

El Real Murcia se ha empeñado en complicarse la vida. Perdió en su feudo ante un equipo que está en zona de descenso, el Talavera. El conjunto castellano marcó en los minutos 13 y 57. Acortó el equipo de Sergio Campos a los 67. Se encienden las alarmas en el Real Murcia, que se ha colocado a tres puntos del descenso.

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