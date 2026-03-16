Medio millar de corredores consolidan al ‘ELIS El Valle Trail’ de Murcia como prueba de referencia internacional

El Parque Regional de El Valle y Carrascoy, el pulmón natural que abraza la capital murciana, ha vuelto a ser el escenario de la emblemática carrera por montaña 'ELIS El Valle Trail'. Una cita que consolida a Murcia como escenario de una de las pruebas más esperadas, como demuestran el éxito de participación y las XVI ediciones ya celebradas.

Con el patrocinio principal de El Limonar International School Murcia, el evento ha alcanzado nuevamente la cifra máxima estipulada por Medio Ambiente de 500 corredores, consolidando un éxito de convocatoria local sin precedentes: el 80% de los inscritos son murcianos, lo que reafirma el sentido de pertenencia de la comunidad a esta prueba. Sin embargo, el prestigio de «ELIS El Valle Trail» sigue rompiendo fronteras. En esta edición, Murcia ha recibido a deportistas de otras cinco comunidades autónomas y ha dado la bienvenida a participantes internacionales de Alemania y Noruega.

La edición de este año también ha destacado por su enfoque en el relevo generacional. En el campus de Montevida de ELIS Murcia, la prueba KIDS ha permitido a los más pequeños iniciarse en el trail running a través de un circuito adaptado en exclusiva para ellos.

Asimismo, la carrera sigue consolidándose como un espacio de referencia para el deporte femenino. Con un 17% de participación de mujeres, muchas de ellas venidas de fuera de la Región, la prueba demuestra que la dureza de El Valle y Carrascoy es un reto atractivo y alcanzable para las corredoras de montaña.

La jornada se ha convertido en toda una fiesta del deporte y la familia con actividades lúdicas, paellas gigantes y talleres para todas las edades.

Un éxito producto de la colaboración murciana

La celebración de la prueba es el resultado de la implicación y alianzas de numerosas empresas e instituciones murcianas que apuestan por la salud y la sostenibilidad. Además del impulso fundamental de ELIS Murcia, donde se encuentra la salida y meta de esta carrera, la prueba cuenta con el apoyo de la UCAM, JOMA, Golosinas Fini, Grupo AMC Global, Vía Nature, Aqua Deus, ELPOZO, Kampamento Base, Pan Moreno, Ambex y el Grupo CIM Formación.

«ELIS El Valle Trail no es solo la "carrera de casa" para todos los murcianos; es la historia de nuestra región escrita en sus senderos. Ver a 500 corredores, la mayoría de nuestra tierra pero también llegados de otras comunidades o países como Noruega, confirma que nuestro compromiso con la salud, el deporte y la preservación de nuestro Parque Regional sigue más vivo que nunca tras dieciocho años de trayectoria», afirma Sergio Sánchez, director técnico de la prueba.

El concejal de Deportes, Miguel Ángel Noguera, destacó la importancia de esta carrera en el municipio murciano en todas sus ediciones: “Una vez más, ELIS El Valle Trail supone un éxito rotundo para el municipio de Murcia, consolidándose de forma notoria y posicionando a Murcia como un destino turístico capaz de ofrecer experiencias de naturaleza y deporte de primer nivel durante todo el año”. Asimismo, subrayó que el Ayuntamiento de Murcia reafirma su apuesta y compromiso con ELIS El Valle Trail, apoyando la celebración de esta prueba edición tras edición.

Según Vanessa Grimward, directora ejecutiva de los colegios ELIS, “El Valle Trail representa perfectamente el poder de la perseverancia en el esfuerzo, que es uno de los valores que compartimos todo el personal y que inculcamos a nuestros alumnos. Es un placer ver cómo cada año aumenta el número de corredores tanto entre nuestros profesores como entre los estudiantes”

Ganadores absolutos de la prueba

Tras recorrer los senderos históricos del Parque Regional, los ganadores absolutos de esta edición han sido:

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