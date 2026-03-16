El líder San Javier camina con paso firme

Tras la jornada veintiséis en el grupo único en la Preferente Autonómica, la nota más destacada es el camino firme que mantiene el líder. El San Javier, además de sumar los tres puntos, se desmelenó ante el Lumbreras, candidato al ascenso, a quien le endosó cuatro goles. Álvaro marcó a los treinta y dos minutos. Así se llegó al descanso. En la segunda parte marcaron, Dani en el sesenta, Asefa en el setenta y dos y Velasco en el setenta y ocho.

En el duelo de Nicolás de las Peñas, el Bullas derrotó al Bullense. Ganó el favorito. A los cinco minutos marcó Adrian para los visitantes. Amplió Pablo de penalti a los veintitrés. Acortó distancias Barberá

El Alcantarilla no se dejó sorprender ante el Deportivo Murcia. Javi y Luis, ambos en la segunda parte, marcaron los dos goles.

El Calasparra dio alas al Alhama. Los alhameños ganaron gracias a los goles de Lora a los treinta y dos minutos y Fernando casi al final.

Gran paso el que ha dado el Algar tras ganar en Algezares. Sedic marcó los dos primeros goles para los algareños. Acortó, Tomás. Amplió Soto y otra vez Tomas marcó en el descuento.

La goleada de la jornada la logró Los Garres ante el Ciudad de Murcia. Misael hizo dos goles, David, Vera, Fernández e Iván hicieron los seis. Abel hizo el del honor.

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Por su parte, el Abarán se quedó con los tres puntos ante el Lorca Deportiva. Cámara adelantó a los locales a los seis minutos. Pablo, de penalti, marcó el segundo en el minuto veintitrés. Aaron, de penalti, acortó distancias en el descuento.