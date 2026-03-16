Ciclismo
Kern Pharma dejará de patrocinar al equipo ciclista
La farmacéutica catalana anuncia la salida a finales de año después de participar en carreras como la Volta y la Vuelta.
La farmacéutica Kern Pharma anunció este lunes que a finales de temporada pondrá fin al patrocinio del conjunto ciclista del mismo nombre, con sede en Navarra, después de seis años como uno de los principales conjuntos que ha impulsado el ciclismo base en España.
De hecho, la Vuelta, donde participará como equipo invitado tras la ausencia de año pasado, servirá como despedida de un bloque que vivió los mejores días en la edición de la ronda española de 2024 con dos triunfos de Pablo Castrillo, luego fichado por el Movistar, y de Urko Berrade.
“Tras siete temporadas, Kern Pharma pondrá fin al patrocinio principal del equipo una vez finalice la presente temporada, cerrando así una etapa marcada por el crecimiento deportivo, la apuesta por el talento joven y los valores compartidos entre deporte y salud”, afirma la marca farmacéutica en un comunicado emitido este lunes.
Bajo la dirección de Juanjo Oroz
En lo deportivo, el conjunto ciclista ha estado bajo la dirección de Juanjo Oroz, exciclista profesional, que creó la escuadra para impulsar el ciclismo de base y la empresa Azcoro Sport, que ha sido la base para que el Kern Pharma iniciara la andadura en el ciclismo profesional. Ahora será uno de los equipos que tomará parte en la Volta que se inicia el próximo lunes en Sant Feliu de Guíxols.
En los inicios del Kern Pharma hay que encontrar al conjunto aficionado del Lisarte de donde salieron algunos de los mejores corredores españoles de los últimos años desde su creación en 1993, como Joseba Beloki o Marc Soler y ciclistas extranjeros como el ecuatoriano Richard Carapaz o el costarricense Andrey Amador. También ha sido el conjunto donde el catalán Roger Adrià, ahora en el Movistar, dio el salto al ciclismo profesional.
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