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Izan Almansa brilla en el triunfo del Madrid ante el Lleida de Dani García

Campazzo felicita a Izan Almansa tras una canasta. | ACB PHOTO

Campazzo felicita a Izan Almansa tras una canasta. | ACB PHOTO

Dioni García

Dioni García

El pívot murciano Izan Almansa fue protagonista de la victoria del Real Madrid ante el Hiopos Lleidae de Dani García (95-78). El internacional jugó 15:19 minutos, en los que aportó 11 puntos, 1 rebote y dio 3 asistencias para acabar con 16 de valoración. En el conjunto ilerdense, el catalán Dani García, cedido por el UCAM Murcia, fue el base titular. Estuvo 15:19 en pista, aportando 2 puntos y capturando 5 rebotes. Era el segundo partido de García con el conjunto de Gerard Encuentra.

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