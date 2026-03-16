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Baloncesto
Izan Almansa brilla en el triunfo del Madrid ante el Lleida de Dani García
El pívot murciano Izan Almansa fue protagonista de la victoria del Real Madrid ante el Hiopos Lleidae de Dani García (95-78). El internacional jugó 15:19 minutos, en los que aportó 11 puntos, 1 rebote y dio 3 asistencias para acabar con 16 de valoración. En el conjunto ilerdense, el catalán Dani García, cedido por el UCAM Murcia, fue el base titular. Estuvo 15:19 en pista, aportando 2 puntos y capturando 5 rebotes. Era el segundo partido de García con el conjunto de Gerard Encuentra.
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