Fútbol
El filial del Águilas FC da la sorpresa ganando al líder
El tanto de Hamza Mezzi desnivela el choque en favor del cuadro costero ante un Cieza que suma tres encuentros sin ganar
Tras dos empates consecutivos, el líder, el CD Cieza, no puede con el Águilas FC B y este resultado provoca que se apriete la clasificación. El filial aguileño le impidió al conjunto ciezano entrar con claridad en su área, lo que provocó que los esparteros apenas dispusieran de ocasiones de gol, tan solo un gol anulado por fuera de juego en la primera parte, muy protestado por los visitantes, y un penalti que también protestaron sobre el veterano delantero y referencia ofensiva Florian y que el colegiado no concedió, quedando como único lanzamiento a puerta de los visitantes el que realizó Dario en el tiempo añadido, que se estrelló en el poste.
El filial costero, además de defenderse de manera ordenada, tuvo las mejores ocasiones. Lukitas se quedó solo ante el portero Gallego, quien logró despejar el esférico. Josito, en la segunda parte, realizó un lanzamiento lejano que obligó a Gallego a esforzarse para evitar el gol. Que llegó a falta de siete minutos para el final; una jugada por la banda derecha de los costeros la remató a gol en el área pequeña Hamza Mezzi, logrando una victoria que aleja a los blanquiazules de las zonas de descenso.
El filial blanquiazul, además, cuenta con un partido menos que se disputa el próximo miércoles ante un Real Murcia Imperial que se presenta como candidato a debatir el campeonato con CD Cieza.
Parecía que el ascenso directo era cuestión de tiempo para el conjunto que dirige Ranko Despotovic, pero lo cierto es que se ha apretado la liga.
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