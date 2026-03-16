El FC Cartagena ya trabaja en la plantilla del curso 2026-2027

Al contrario de lo que podríamos pensar los que somos ajenos a ello, la planificación de una plantilla deportiva comienza mucho antes de que se abra el periodo de traspasos. Antes incluso de que termine la temporada anterior. Tanto como medio año. A finales de febrero comenzó el FC Cartagena a moverse para completar el equipo que comenzará a jugar a finales de agosto y el grupo de trabajo encargado de la dirección deportiva ya maneja datos, informes y seguimientos de cara al siguiente curso.

Quedan más de seis meses para el arranque de la próxima temporada y en las oficinas del Cartagonova ya han abierto la carpeta de la campaña 2026-27. Un hecho que habla muy bien del trabajo de la nueva directiva y de la comisión deportiva. Finalizado el mercado de invierno del presente curso, Javier Hernández se ha puesto manos a la obra. No tendrá descanso el director deportivo albinegro, sino que dará continuidad a su labor habitual para tratar de confeccionar la mejor plantilla posible para el Cartagena.

Las imágenes del partido entre el FC Cartagena y el CD Teruel / Iván Urquízar

Ya está en marcha ese trabajo con la búsqueda y seguimiento de perfiles de futbolistas que interesan en el Cartagonova. Uno de los primeros destinos del director deportivo cartagenerista ha sido el norte de España. Allí viajó Javier Hernández en solitario después de cerrar la contratación de Aridane Hernández para iniciar la siguiente temporada en materia de fichajes. No ha sido desvelado el destino concreto del directivo ni los clubes que ha visitado, pero sí ha conocido esta redacción que centra el tiro Hernández en varios perfiles pertenecientes a clubes del norte peninsular.

Seguirá viajando el directivo albinegro por España y otros países a lo largo de estos meses en los que ya se trabaja con la vista puesta en la siguiente campaña. Apoyado en una amplia red de ‘scouting’ que abarca diversas zonas de nuestro país y de Latinoamérica, un mercado en el que Jerónimo Barrales se mueve con soltura, el director deportivo del FC Cartagena planea los siguientes fichajes de la ‘era Arribas’. Este próximo verano será la primera vez que Alejandro Arribas planifique una plantilla desde cero, a diferencia de la actual, que fue conformada bajo la antigua directiva pese a su incorporación.

Las imágenes del partido entre el FC Cartagena y el CD Teruel / Iván Urquízar

Le quedó a la comisión deportiva albinegra una espina clavada en enero. La sensación de que se podía haber firmado un mercado mucho mejor a poco que la situación económica del club hubiera sido otra. No obstante, de esa sensación quiere resarcirse en la próxima ventana el propio Javier Hernández, quien ha demostrado tener muy controlados varios tipos de perfiles de futbolistas y mercados.

Si bien ha sido una ventana de traspasos de muy bajo coste, el pasado mercado de invierno sirvió a la comisión deportiva albinegra para abrir conversaciones e iniciar contactos con clubes y representantes de parte de la nueva directiva. Contactos que ya estaban ‘quemados’ con la antigua gestión. Según fuentes consultadas por esta redacción, existían casos de representantes vetados por Paco Belmonte en el Cartagonova y agencias que no sabían a quién debían dirigirse durante la «transición ordenada».

Nadie quiere ese quinto puesto de play off Pocas veces en el fútbol de categoría nacional se contempla un escenario tan paradójico como el que ofrece en estos momentos la Primera Federación: la quinta posición, puerta de acceso a la promoción de ascenso, permanece huérfana de un candidato capaz de alzarse con autoridad y reclamarla como propia. La jornada de este fin de semana no ha hecho sino confirmar la crónica de una indecisión colectiva. De entre todos los aspirantes, únicamente el Hércules compareció con la solidez necesaria para imponerse al Real Murcia con un 2-0 que, sin embargo, resulta insuficiente para despejar la niebla de la clasificación. El resto de los pretendientes se repartieron empates y tropiezos con una generosidad que no se pueden permitir a estas alturas del campeonato: el Cartagena no pasó del empate ante el Teruel, auqnue mereció más, el Villarreal B no encontró la llave ante el Torremolinos, el Algeciras y el Antequera se neutralizaron mutuamente, y el Ibiza consumó la peor de las tardes al caer ante el Marbella por 0-1. La tabla, fiel espejo de esta parálisis colectiva, sitúa al Teruel como provisional quinto con 42 puntos, seguido de Villarreal B y Antequera con 41. Hércules y Cartagena, con 40, mantienen intactas sus opciones, mientras que el Ibiza, con 38 —igualado con un Algeciras que tampoco levanta el vuelo—, ve cómo la distancia comienza a ser inquietante. El play off aguarda. El candidato, aún, no aparece.

Este invierno ha conseguido encontrar el Cartagena perfiles de nivel por el mínimo precio. Mercado de jugadores libres de mayor categoría y cesiones provechosas. En esas cesiones se ha vuelto a posicionar el cuadro portuario como un destino apetecible como lo era antaño para jugadores en proyección que aún no encuentran su sitio en el fútbol profesional. Ese puede ser uno de los perfiles más interesantes en el futuro para un club que busca mayor viabilidad económica reduciendo gastos y aumentando ingresos.

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Ni siquiera se conoce todavía la categoría en la que jugará el curso que viene el conjunto albinegro, aunque por clasificación y probabilidad todo apunta a que repetiría en Primera RFEF. Pero Javier Hernández y Jerónimo Barrales ya peinan el mercado con mucha antelación con diversos planes según las circunstancias deportivas y económicas bajo la batuta del director general, Víctor Alonso, y el mando del presidente, Alejandro Arribas.