Los 10 retos de Laporta en su último mandato: acabar el Espai Barça, rehacer puentes con Messi, el 'fair play' financiero...

Joan Laporta celebró como solo él sabe hacer su apabullante triunfo electoral, pero a partir de hoy, pese a que no toma posesión de la presidencia oficialmente hasta el 1 de julio, se enfrenta a una serie de retos relevantes en su nuevo y último mandato. Tiene tiempo hasta 2031 para completar su obra, ninguna como la culminación del Camp Nou para 105.000 espectadores que espera inaugurar. Estos serían 10 objetivos que le aguardan en el próximo lustro, más allá de ganar títulos y de que todo el mundo quiere la Champions.

Completar el Espai Barça El Camp Nou funciona ya a más de medio rendimiento, pero falta la parte más delicada de la obra, poner la cubierta, lo cual posiblemente implique un nuevo traslado momentáneo, quizá a Montjuïc, quizá a un Johan Cruyff ampliado con gradas supletorias. Cuando se acabe -se habla ahora de 2028- se convertirá en el gran legado de Laporta. Pero con ello no se pone fin al Espai Barça, iniciado por Josep Maria Bartomeu con el estadio de Sant Joan Despí. Quedará por levantar un nuevo Palau Blaugrana, el Petit Palau y el Palau de Gel, aparte del hotel y oficinas en los alrededores. Es más que posible que para ello los 1.500 millones solicitados en Asamblea de Compromisarios no sean suficientes y haya que buscar una nueva financiación. Nadie sabe cuáles serán los costes finales, ni qué plazos requerirán. De eso se tendrá que ocupar en el nuevo mandato.

Robert Lewandowski celebra el primer gol del Barça en el retorn al Camp Nou encara en obres. / Jordi Cotrina

Recuperar el 'fair play' financiero Ha sido un lastre durante todo el mandato. Heredó de Bartomeu una plantilla sobrevalorada, pero tomó una decisión discutible al inicio de su mandato. Provisionó pérdidas por depreciación de jugadores y posibles litigios, renunciando a que fueron causadas por la pandemia, y eso le impidió amortizarlas durante cinco años. Ahí nacieron los problemas de 'fair play' financiero que aún hoy día impiden inscribir a nuevos fichajes con normalidad, pese a haber reducido la masa salarial a unos niveles muy óptimos, al 54%. Acabar de corregir eso resulta imprescindible para evitar situaciones como las vividas con Dani Olmo o Marcus Rashford. Según el tesorero del club, Ferran Olivé, el Barça está a apenas 11 millones de fichar con normalidad.

Dani Olmo levanta su puño tras anotar el primer gol durante del partido de liga entre el FC Barcelona y el Real Oviedo / JORDI COTRINA

Reforzar la competitividad del primer equipo La Masia se ha convertido, ya sea por convicción o por defectos de la economía, en el principal suministrador de futbolistas de la primera plantilla, pero no es capaz de cubrir todas las necesidades. Es el Barça un equipo joven y proyección de futuro. Sin embargo, más pronto que tarde la dirección deportiva deberá fichar a un delantero centro. Obliga la edad de Lewandowski (37 años), quien acaba contrato en verano (aunque Laporta ha dejado la puerta abierta a renovarle un año más), y la irregularidad de Ferran Torres. ¿Puede el Barça permitirse un fichaje de un primer espada del área? ¿O en la carpeta de Deco y Bojan se guarda el nombre de alguna joya que compite por carreteras secundarias? Ya se verá.

Encontrar sustituto a Hansi Flick Hansi Flick concluye su contrato en verano de 2027. A sus 61 años, y si la luna de miel con Laporta y el barcelonismo continúa, puede que alargue su vinculación una o dos temporadas más. Los ciclos de los entrenadores en el Barcelona, como se sabe, no suelen ser largos. ¿Quién será su reemplazo? Hasta la fecha, el presidente electo ha demostrado tener buen instinto con los entrenadores. Frank Rijkaard, Pep Guardiola o Hansi Flick se emparentan por el hilo conductor del buen ojo laportista. Xavi no se incluye por la brevedad del proyecto y porque no creyó nunca realmente en él. Luis Enrique o Cesc Fàbregas son nombres que vienen a la cabeza. Quizá el mandatario y Deco tengan otros.

Joan Laporta junto a Hansi Flick, antes de que el técnico del Barça ejerciera su derecho a voto. / Jordi Cotrina

Dotar de más músculo a las secciones Las secciones han ido perdiendo peso presupuestario, en buena parte porque los salarios de los jugadores de baloncesto o balonmano impactan en el 'fair play' financiero del primer equipo de fútbol. En cualquier caso, conviene revisar la situación del equipo de Xavi Pascual, que vive con estrecheces y sobreviviendo como puede en el parquet. También estar atento a que el Barça femení no pierda potencia ante la competencia de la liga inglesa. Esta es la única sección que es autosuficiente y que no arroja números negativos.

Rehacer puentes con Messi y Xavi Leo Messi no ha necesitado decir nada para hacer saber que no simpatiza nada con Laporta después de que se sintiera traicionado por él y le obligara a mudarse de Castelldefels, a París primero y a Miami después. El dirigente le ha propuesto un partido de homenaje y una estatua. No ha conmovido al rosarino por el momento. Respecto a Xavi la relación se ha fracturado aún más después de que aventara su resquemor hacia él y Alejandro Echevarría. Laporta debe intentar por todos los medios reconstruir la relación con estos dos mitos. No será fácil. Los sentimientos están muy a flor de piel.

Imagen reciente de Leo Messi en un partido con el Inter de Miami. / ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / AFP

Más transparencia Quizá no sea un objetivo tangible, pero si algo ha caracterizado el mandato de 2021 a 2026 de Laporta y su junta directiva ha sido un compromiso artificial con la transparencia. Seguramente ahí dentro no se está de acuerdo. De hecho, hay declaraciones en las que se precian de explicar su gestión con claridad. La realidad es que se han firmado operaciones y acuerdos extraños, o mal explicados. Limak, New Era Visionary Group, ISL, Congo o Zero-Knowledge Proof serían algunas de las firmas asociadas al Barça en medio de cierta nubolosidad. Un aspecto a mejorar.

Ferran Olivé, tesorero del FC Barcelona. / MANU MITRU / EPC

Reducir la deuda Dijo el New York Times, en un artículo citado abundantemente, que el FC Barcelona es el club más endeudado del mundo. Sin contar los 1.500 millones de euros de la remodelación del Camp Nou, que se suelen contabilizar siempre al margen, su deuda ascendiende a los 1.450 millones, según el último ejercicio auditado. Apenas 30 menos de cuando Laporta cogió un club al borde de la bancarrota que no podía, se dijo, ni pagar las nóminas tras los estragos de la pandemia. A lo largo de los cinco años de mandato el club ha acumulado 230 millones de pérdidas. Queda trabajo por hacer, pues, en el departamento económico.

Salir indemne del caso Negreira El caso Negreira se encuentra judicializado. Los pagos al exvicepresidente de los árbitros fueron heredados por sucesivas presidencias hasta que acabaron en 2018. Su hijo recibió compensación por unos informes arbitrales; el padre, se supone que por lo mismo. Ya habrá dictamen judicial y a Laporta le tocará gestionarlo, aunque no esté imputado. Lo están Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu. Es un asunto que ha afectado gravemente la reputación del FC Barcelona.