Curro Torres, orgulloso del Real Murcia en Alicante: "He visto a un equipo muy vivo"

Si en vez de por una clasificación por puntos, la Primera RFEF se decidiese por el grado de satisfacción de los entrenadores, el Real Murcia ya tendría prácticamente asegurado el primer puesto. Y es que, pese a que ya son diez las jornadas en las que los granas no logran la victoria, no hay fin de semana en el que en la rueda de prensa posterior a los partidos no se hable de orgullo. Ocurría con Adrián Colunga y sucede con Curro Torres.

Pese a que la mejoría del Real Murcia en el Rico Pérez no le dio ni para puntuar, a la conclusión del encuentro frente al Hércules, el técnico murcianista se sentía «muy orgulloso de los jugadores». Subrayando que la derrota había dejado «jodido» al vestuario, dejaba claro que «incluso el empate se habría quedado corto para lo que hemos hecho».

«Creo que hemos sido muy superiores en todo lo que el partido ha llevado. Hemos hecho un partido muy incómodo para ellos y hemos tenido ocasiones para ponernos por delante», continuaba, rechazando que los futbolistas sufran un bloqueo mental. «Un equipo que tiene bloqueo mental no rinde como ha rendido hoy. He visto a un equipo muy vivo».

Para Curro Torres «este es el camino que tenemos que continuar a pesar de los resultados y de estar jodidos».

El técnico Real Murcia también habló de la mala salida de balón de Gazzaniga que provocó el gol que abría la victoria del Hércules. «Es una mala decisión en un momento puntual al meter un balón donde no debíamos. Nos equivocamos, pero no lo considero un error defensivo como tal», explicó.

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Respecto al vestuario, el entrenador reconoció el golpe anímico que supuso la derrota. «Estamos muy jodidos, muy jodidos. Pero ver lo que ha hecho hoy el equipo me hace salir más fuerte todavía. No tengo ningún reproche hacia los jugadores».