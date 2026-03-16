La cartagenera Tania Salamanca brilla en la prueba El Valle Trail

La cartagenera Tania Salamanca, con un séptimo puesto en la general final y el primero en mujeres, fue la gran protagonista de una nueva edición de El Valle Trail 2026 en la distancia extreme, de 26 kilómetros con ascenso al pico del Relojero. Salamanca cruzó la meta con un tiempo de 2h.53:53, encabezando un podio femenino donde Cristina Veracuz fue segunda (3h.30:40) e Isabel Rubira (3h.42:34), tercera. En hombres, Alfonso Soler ganó (2h.31:51) por delante de Carlos Díaz (2h.43:52) y de Juan Francisco Moreno (2h.48:02). En la prueba de 18 kilómetros, Samuel Rodríguez (1h.29:38) y Araceli Guillamón (2h.03:49) fueron los ganadores. Los podios los completaron Álvaro Caballero (1h.35:58) y Rafael Mercado (1h.36:01), en hombres, y Marta Losada (2h.15:10) y Patricia Bernabéu (2h.23:06), en mujeres.

Tania Salamanca, a su llegada a meta. | JUAN CARLOS CAVAL / Juan Carlos Caval