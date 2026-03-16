Carreras populares
Cánovas y Robles se hacen con una Assota de lujo
La prueba caravaqueña, con más de mil participantes, se consolida en el calendario
Ana Isabel Cánovas y José Alberto Robles se alzaban con la victoria de prueba reina en la edición ‘Los dos calvarios’ de la Assota 2026, que este año estrenó nuevo itinerario con salida y meta en Caravaca. La prueba reina contó con un recorrido de 27 kilómetros y un desnivel de 1.400 metros, que incluyó los Caminos Rojos, así como el anillo verde, el ascenso a la balsa de la Buenavista, para tomar rumbo hacia el paraje de Mayrena, ascendiendo hasta los Castillicos, Fuente de los Frailes y Cerro Gordo, llegando a la Ermita de la Reja, para entrar en el casco medieval.
Robles, del Alhama Coym, paró el crono en 2h.28:17. En segundo lugar quedó Adrián Giménez (2h.29:40), mientras que en tercera posición quedó Juan Bautista Fernández (2h.34:12). En féminas, la victoria fue para Ana Isabel Cánovas (2h.54:12), seguida de Pilar Medina (2h.55:27), mientras que en tercera posición quedó Mónica Prieto (3h.13:55).
También se disputó una 17k Promo con 1.000 metros de desnivel, donde la victoria fue para Ángel Antón (1h.38:26); la segunda posición fue para Álvaro Martínez (1h.38:28), y completó el cajón Diego Chico (1h.39:35). En féminas la victoria fue para Mariola López (2h.10:37). En segundo y tercer lugar quedaron María Jesús Miras (2h.11:46) y Laura Ruiz (2h.14:26).
En la última modalidad, una 12K Open con 500 metros de desnivel, se llevó el primer puesto Alfonso Blas Abellán (1h.16:21), siendo segundo Cristian Barnés (1h.21:51), y tercero, el caravaqueño Ángel Santillana (1h.23:00). En féminas la victoria fue para otra caravaqueña, Maravillas González (1h.31:34), seguida de Isabel Carmen Martínez (1h.41:37) y de Silvia Fernández (1h.43:44).
Assota CXM’ se ha consolidado durante seis años consecutivos como una de las citas imprescindibles del calendario regional de carreras por montaña, logrando agotar inscripciones semanas antes de su celebración y atrayendo a corredores y senderistas no solo de la Región de Murcia, sino también de provincias limítrofes.
- Uno de los barrios más históricos de Murcia se convierte en un escenario medieval desde este viernes: 'Asados, arlequines y música en directo
- Un incendio en un ático de San Antón, en Murcia, se salda con un fallecido
- La Comunidad declarará Bien de Interés Cultural el yacimiento paleontológico del Río Argos en Caravaca
- En directo: FC Cartagena-Teruel
- Investigan las muertes de dos hombres cuyos cadáveres son hallados con minutos de diferencia en Murcia
- Dormir frente al mar, disfrutar de la naturaleza y terminar el día en Cartagena: así es la escapada a TAIGA Costa Cálida
- Un proyecto europeo de 4,5 millones impulsa la recuperación de la Sierra Minera
- Relevo en el trono del azahar: Ángela Muñoz y Leonor Antón ya son Reinas de la Huerta de Murcia