Ana Isabel Cánovas y José Alberto Robles se alzaban con la victoria de prueba reina en la edición ‘Los dos calvarios’ de la Assota 2026, que este año estrenó nuevo itinerario con salida y meta en Caravaca. La prueba reina contó con un recorrido de 27 kilómetros y un desnivel de 1.400 metros, que incluyó los Caminos Rojos, así como el anillo verde, el ascenso a la balsa de la Buenavista, para tomar rumbo hacia el paraje de Mayrena, ascendiendo hasta los Castillicos, Fuente de los Frailes y Cerro Gordo, llegando a la Ermita de la Reja, para entrar en el casco medieval.

Cánovas y Robles se hacen con una Assota de lujo | ENRIQUE SOLER

Robles, del Alhama Coym, paró el crono en 2h.28:17. En segundo lugar quedó Adrián Giménez (2h.29:40), mientras que en tercera posición quedó Juan Bautista Fernández (2h.34:12). En féminas, la victoria fue para Ana Isabel Cánovas (2h.54:12), seguida de Pilar Medina (2h.55:27), mientras que en tercera posición quedó Mónica Prieto (3h.13:55).

Cánovas y Robles se hacen con una Assota de lujo | ENRIQUE SOLER

También se disputó una 17k Promo con 1.000 metros de desnivel, donde la victoria fue para Ángel Antón (1h.38:26); la segunda posición fue para Álvaro Martínez (1h.38:28), y completó el cajón Diego Chico (1h.39:35). En féminas la victoria fue para Mariola López (2h.10:37). En segundo y tercer lugar quedaron María Jesús Miras (2h.11:46) y Laura Ruiz (2h.14:26).

En la última modalidad, una 12K Open con 500 metros de desnivel, se llevó el primer puesto Alfonso Blas Abellán (1h.16:21), siendo segundo Cristian Barnés (1h.21:51), y tercero, el caravaqueño Ángel Santillana (1h.23:00). En féminas la victoria fue para otra caravaqueña, Maravillas González (1h.31:34), seguida de Isabel Carmen Martínez (1h.41:37) y de Silvia Fernández (1h.43:44).

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