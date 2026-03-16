Análisis Hércules-Real Murcia: El Real Murcia se dirige con paso firme hacia el cadalso (2-0)

Nunca desde que llegó Felipe Moreno habíamos visto a un Real Murcia que caminase tan firme. Nunca nos habíamos encontrado a un Real Murcia tan regular a lo largo de los meses. El problema es que su marcha constante no tiene como destino la Segunda División. El problema es que los murcianistas viajan directos a la Segunda RFEF. Si los aficionados pedían una reacción, en el Rico Pérez ante el Hércules la tuvieron, pero es que ni pisando un poco el acelerador le da al Real Murcia para sacar los tres puntos. Porque hasta ante rivales que viven en la vulgaridad de la tierra de nadie, el Real Murcia, por mucho que sea un poco menos mediocre que hace una semana, no encuentra ni un salvavidas al que agarrarse en medio de un tsunami dispuesto a arrasar con todo.

Porque no hay esperanza en el terreno de juego, donde el Real Murcia se empeña en arrastrarse en sus propias miserias ofensivas y defensivas mientras camina firme hacia el descenso; porque no hay esperanza en los despachos, donde desde hace muchísimo tiempo no se había visto a un presidente derrumbado y sin soluciones como se vio a Felipe Moreno el pasado miércoles por la noche; y no hay esperanza ni en la grada, donde ayer, y no es la primera vez, el murcianismo volvió a mostrar su división más absoluta, llegando incluso a tirarse los trastos a la cabeza.

Ni dejar de hablar de play off ha sido un alivio. Ni tampoco sacar a Pedro León a decir las verdades del barquero, esas verdades que hasta hace unos días nadie en el club quería asumir. Y qué decir de la llegada de Curro Torres. Cuatro partidos lleva ya el valenciano y solo se han sumado dos puntos. Porque ni la mejoría de ayer en el Rico Pérez sirve de maquillaje.

Los aficionados del Real Murcia se encaran con la policía / Álex Domínguez

Porque la mejoría de ayer solo sirve para dejar más en evidencia a los jugadores, que no dan el nivel ni queriendo; y porque ser mejores durante 60 minutos y salir derrotados por un Hércules que no es nada del otro mundo solo sirve para no olvidarnos de que el principal culpable de esta situación es Felipe Moreno. El Felipe Moreno que puso al Real Murcia en manos de Goiria; el mismo que en verano no movió ni un dedo cuando era más que evidente que la planificación era como la casita de paja del cerdito holgazán del cuento; el mismo que se creyó que yendo de rico y pagando 500.000 euros por David Flakus ya valía un ascenso directo.

Flakus, en fuera de juego

Pues Flakus, que debería ser bastión del Real Murcia en las buenas y en las malas, no marca desde el pasado 4 de enero. Porque Flakus, que ayer volvía a la titularidad frente al Hércules, se tiró casi 70 minutos en fuera de juego. Porque Flakus, con su actitud cansina, como si esto no fuera con él, va camino de convertirse en el último bluf murcianismo.

Y lo peor es que ya en diciembre Colunga avisó, con sus alineaciones, que el esloveno no estaba para muchos trotes, pero entonces el malo era Colunga. Y lo peor es que, cuando la comisión deportiva reaccionó, lo hizo para traer a un Juanto Ortuño que está para menos trotes que Flakus. Porque ayer Flakus pasó desapercibido pese a ser titular, y porque ayer Ortuño no fue ningún alivio cuando saltó al campo en el minuto 69. Como tampoco lo fueron Juan Carlos Real y Pedro León. Es lo que tiene buscar energía en piernas de 35 o más.

Para ese minuto el murcianismo ya había recibido otro golpe directo al corazón. Para ese minuto el Real Murcia ya perdía. Para ese minuto el Real Murcia ya sabía que dormía una jornada más en descenso. De nada había valido la mejoría, de nada habían servido 60 minutos decentes, con hasta tres ocasiones clarísimas.

Jorquera, no; Toril, sí

Porque mientras Joel Jorquera hacía grande a Blazic en un uno contra uno que no se puede fallar, o a Flakus se le iba arriba una vaselina; Alberto Toril solo necesitaba diez minutos -debutó ayer después de llegar al final del mercado invernal- para estrenarse como goleador con la camiseta del Hércules. Pero claro, es que el exmurcianista no desaprovechó el regalo de Gazzaniga.

Gazzaniga, el enemigo del día

Como a perro flaco todo son pulgas, Gazzaniga fue el protagonista ayer del fallo diario del Real Murcia. En una mala salida de balón, Guti ganó la partida para relanzar una jugada que acabó en gol, una jugada con la que Alberto Toril prácticamente dejó KO al Real Murcia. Y eso que Jorquera, solo tres minutos después, volvió a poder meter a los suyos en el partido, pero el extremo se empeñó en seguir haciendo grande a Blazic.

Parada a parada salvaba el meta sub-23 al Hércules y gol a gol condenaba Alberto Toril a su ex equipo. Porque en el 85, tras un despeje de Gazzaniga ante el que no reaccionó ningún defensa, puso el 2-0 definitivo.

Un 2-0 que sigue echando leña a la hoguera del descenso del Real Murcia, un 2-0 que alarga ya a diez las jornadas sin ganar, un 2-0 que deja otra vez al Real Murcia sin marcar y un 2-0 que confirma que lo que se ve en el campo solo es un reflejo de lo que se hace en los despachos. Y es que en el Real Murcia de Felipe Moreno solo saben dar golpes de efecto sin efecto.

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Ocurrió con el ‘pelotazo’ de Flakus, ocurrió con los fichajes invernales, ocurrió con la recuperación de Moyita -el mejor refuerzo de enero, pero no sabemos de qué enero- y ocurrió con la destitución de Adrián Colunga, porque decían que había perdido el control del vestuario; y con la llegada de Curro Torres, aunque parece que el vestuario todavía no se ha enterado de que ya no está Colunga. Y mientras tanto, una plantilla de 5 millones de euros anda firma camino del cadalso.