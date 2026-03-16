Agenda deportiva de la semana: qué ver en televisión y los equipos de la Región

Trofeo de la Copa de España de fútbol sala

Dioni García

Semana cargada de fuertes emociones. La Copa de España de fútbol sala, con Jimbee Cartagena y ElPozo Murcia, se disputará desde el jueves hasta el domingo en Granada con los dos equipos en busca del título. Además, se resuelven las eliminatorias de Liga de Campeones de fútbol con un buen escenario para los equipos españoles. Carlos Alcaraz, tras caer en semifinales den Indian Wells, afronta en Miami el segundo Masters 1000 de la temporada. El UCAM Murcia CB se jugará el miércoles estar en las semifinales de la FIBA Europe Cup y el sábado visita al Baxi Manresa en otra jornada de la Liga ACB. También dentro del baloncesto, el Hozono Global Jairis vuelve a la competición visitando el domingo el Leganés, y el Caesa Cartagena tendrá otro partido clave en la lucha por la permanencia. En fútbol, el Cartagena visita el sábado al Atlético Madrileño y el Real Murcia recibirá el domingo al Tarazona en busca de acabar con su crisis. En el Campeonato del Mundo de Atletismo en pista, la atención regional estará centrada en Mariano García. Y en motociclismo, el Gran Premio de Brasil con el regreso de Fermín Aldeguer a MotoGP.

Lunes, 16 de marzo

FÚTBOL: Primera División

Rayo-Levante (Movistar) 21:00

Martes, 17 de marzo

FÚTBOL: Liga de Campeones

Manchester City-Real Madrid (Movistar) 21:00

Miércoles, 18 de marzo

Fútbol: Liga de Campeones

Barcelona-Newcastle (Movistar) 18:45

Tottenham-Atlético (Movistar) 21:00

TENIS: Masters 1000 de Miami

Primera ronda (Movistar) 16:00

BALONCESTO: FIBA Europe Cup

UCAM Murcia-Reggiana (Popular) 20:30

Las fotos del UCAM Murcia-Gran Canaria

Jueves, 19 de marzo

FÚTBOL SALA: Copa de España

Movistar Inter-Jimbee (RTVE Play) 18:00

ElPozo Murcia-Jaén (RTVE Play) 21:30

TENIS: Masters 1000 de Miami

Primera ronda (Movistar) 16:00

Alcaraz no pudo con Medvedev

FÚTBOL: Liga Europa

Olympique-Celta (Movistar) 18:45

Real Betis-Panathinaikos (Movistar) 21:00

Viernes, 20 de marzo

FÚTBOL SALA: Copa de España

Manzanares-Palma (RTVE Play) 18:00

Barça-Valdepeñas (RTVE Play) 21:30

TENIS: Masters 1000 de Miami

Segunda ronda (Movistar) 16:00

FÚTBOL: Primera División

Villarreal-Real Sociedad (Teledeporte) 21:00

ATLETISMO: Mundial en pista

Hasta el domingo (Teledeporte) 18:30

Mariano García entra en meta como ganador de los 1.500 metros en el Campeonato de España de Valencia

Sábado, 21 de marzo

FÚTBOL: Primera RFEF

Atl. Madrileño-Cartagena (La 7) 18:30

Primera División

Elche-Mallorca (DAZN) 14:00

Espanyol-Getafe (DAZN) 16:15

Levante-Oviedo (DAZN) 18:30

Osasuna-Girona (Movistar) 18:30

Sevilla-Valencia (Movistar) 21:00

BALONCESTO: Liga Endesa

Baxi Manresa-UCAM Murcia (DAZN) 18:00

Primera FEB

Caesa Cartagena-HLA Alicante (LaLiga+) 19:00

Segunda FEB

Ciudad Molina-Albacete 19:30

FÚTBOL SALA: Copa de España

Primera semifinal (RTVE Play) 18:00

Segunda semifinal (RTVE Play) 21:30

MOTOCICLISMO: Gran Premio de Brasil

Carrera Sprint (DAZN) 19:00

TENIS: Masters 1000 de Miami

Segunda ronda (Movistar) 16:00

Domingo, 22 de marzo

FÚTBOL: Primera RFEF

Real Murcia-Tarazona (LaLiga+/M+) 20:30

Segunda RFEF

Minera-Antoniano 12:00

Melilla-Lorca Deportiva 12:00

Yeclano-Malagueño 17:30

Águilas-UCAM Murcia 18:00

Primera División

Barcelona-Rayo (DAZN) 14:00

Celta-Alavés (Movistar) 16:15

Athletic-Betis (DAZN) 18:30

Real Madrid-Atlético (Movistar) 21:00

Liga F

Alhama ElPozo-Atlético Madrid (DAZN) 12:00

BALONCESTO: Liga Femenina Endesa

Innova Leganés-Hozono Jairis (TV FEB.es) 17:00

FÚTBOL SALA: Copa de España

Final (RTVE Play) 18:00

TENIS: Masters 1000 Miami

Tercera ronda (Movistar) 16:00

Fermín Aldeguer se doctora ‘cum laude’ en MotoGP

MOTOCICLISMO: Gran Premio de Brasil

Carrera Moto3 (DAZN) 16:00

Carrera Moto2 (DAZN) 17:15

Carrera MotoGP (DAZN) 19:00

