Polideportivo
Agenda deportiva de la semana: qué ver en televisión y los equipos de la Región
Consulta el calendario completo de los equipos y deportistas de la Región de Murcia
Semana cargada de fuertes emociones. La Copa de España de fútbol sala, con Jimbee Cartagena y ElPozo Murcia, se disputará desde el jueves hasta el domingo en Granada con los dos equipos en busca del título. Además, se resuelven las eliminatorias de Liga de Campeones de fútbol con un buen escenario para los equipos españoles. Carlos Alcaraz, tras caer en semifinales den Indian Wells, afronta en Miami el segundo Masters 1000 de la temporada. El UCAM Murcia CB se jugará el miércoles estar en las semifinales de la FIBA Europe Cup y el sábado visita al Baxi Manresa en otra jornada de la Liga ACB. También dentro del baloncesto, el Hozono Global Jairis vuelve a la competición visitando el domingo el Leganés, y el Caesa Cartagena tendrá otro partido clave en la lucha por la permanencia. En fútbol, el Cartagena visita el sábado al Atlético Madrileño y el Real Murcia recibirá el domingo al Tarazona en busca de acabar con su crisis. En el Campeonato del Mundo de Atletismo en pista, la atención regional estará centrada en Mariano García. Y en motociclismo, el Gran Premio de Brasil con el regreso de Fermín Aldeguer a MotoGP.
Lunes, 16 de marzo
FÚTBOL: Primera División
Rayo-Levante (Movistar) 21:00
Martes, 17 de marzo
FÚTBOL: Liga de Campeones
Manchester City-Real Madrid (Movistar) 21:00
Miércoles, 18 de marzo
Fútbol: Liga de Campeones
Barcelona-Newcastle (Movistar) 18:45
Tottenham-Atlético (Movistar) 21:00
TENIS: Masters 1000 de Miami
Primera ronda (Movistar) 16:00
BALONCESTO: FIBA Europe Cup
UCAM Murcia-Reggiana (Popular) 20:30
Jueves, 19 de marzo
FÚTBOL SALA: Copa de España
Movistar Inter-Jimbee (RTVE Play) 18:00
ElPozo Murcia-Jaén (RTVE Play) 21:30
TENIS: Masters 1000 de Miami
Primera ronda (Movistar) 16:00
FÚTBOL: Liga Europa
Olympique-Celta (Movistar) 18:45
Real Betis-Panathinaikos (Movistar) 21:00
Viernes, 20 de marzo
FÚTBOL SALA: Copa de España
Manzanares-Palma (RTVE Play) 18:00
Barça-Valdepeñas (RTVE Play) 21:30
TENIS: Masters 1000 de Miami
Segunda ronda (Movistar) 16:00
FÚTBOL: Primera División
Villarreal-Real Sociedad (Teledeporte) 21:00
ATLETISMO: Mundial en pista
Hasta el domingo (Teledeporte) 18:30
Sábado, 21 de marzo
FÚTBOL: Primera RFEF
Atl. Madrileño-Cartagena (La 7) 18:30
Primera División
Elche-Mallorca (DAZN) 14:00
Espanyol-Getafe (DAZN) 16:15
Levante-Oviedo (DAZN) 18:30
Osasuna-Girona (Movistar) 18:30
Sevilla-Valencia (Movistar) 21:00
BALONCESTO: Liga Endesa
Baxi Manresa-UCAM Murcia (DAZN) 18:00
Primera FEB
Caesa Cartagena-HLA Alicante (LaLiga+) 19:00
Segunda FEB
Ciudad Molina-Albacete 19:30
FÚTBOL SALA: Copa de España
Primera semifinal (RTVE Play) 18:00
Segunda semifinal (RTVE Play) 21:30
MOTOCICLISMO: Gran Premio de Brasil
Carrera Sprint (DAZN) 19:00
TENIS: Masters 1000 de Miami
Segunda ronda (Movistar) 16:00
Domingo, 22 de marzo
FÚTBOL: Primera RFEF
Real Murcia-Tarazona (LaLiga+/M+) 20:30
Segunda RFEF
Minera-Antoniano 12:00
Melilla-Lorca Deportiva 12:00
Yeclano-Malagueño 17:30
Águilas-UCAM Murcia 18:00
Primera División
Barcelona-Rayo (DAZN) 14:00
Celta-Alavés (Movistar) 16:15
Athletic-Betis (DAZN) 18:30
Real Madrid-Atlético (Movistar) 21:00
Liga F
Alhama ElPozo-Atlético Madrid (DAZN) 12:00
BALONCESTO: Liga Femenina Endesa
Innova Leganés-Hozono Jairis (TV FEB.es) 17:00
FÚTBOL SALA: Copa de España
Final (RTVE Play) 18:00
TENIS: Masters 1000 Miami
Tercera ronda (Movistar) 16:00
MOTOCICLISMO: Gran Premio de Brasil
Carrera Moto3 (DAZN) 16:00
Carrera Moto2 (DAZN) 17:15
Carrera MotoGP (DAZN) 19:00
